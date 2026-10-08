Fonatur y AMPI exploran alianzas para impulsar la comercialización de inmuebles turísticos

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) analizaron posibles mecanismos de colaboración para ampliar las oportunidades de comercialización del patrimonio inmobiliario del organismo en distintos destinos turísticos del país.

La directora de Comercialización de Fonatur, Daniela Dávila Servín, sostuvo una reunión con la presidenta nacional de AMPI, Jenny Rivas, y la vicepresidenta del organismo, Maricela Pereyra, con el propósito de explorar alianzas estratégicas entre ambas instituciones.

Durante el encuentro se plantearon acciones relacionadas con capacitación, promoción y acompañamiento profesional en los procesos de comercialización de los inmuebles de Fonatur.

De acuerdo con el organismo, la colaboración permitiría aprovechar la experiencia del sector inmobiliario, el conocimiento del mercado y la red profesional de AMPI para ampliar el alcance de la oferta y llegar a un mayor número de compradores e inversionistas interesados en los destinos turísticos de México.

El acercamiento forma parte de las acciones de Fonatur para fortalecer su vinculación con el sector inmobiliario y facilitar la inversión en proyectos relacionados con el desarrollo turístico.

Con esta estrategia, el organismo busca generar nuevos canales de promoción y comercialización de sus activos inmobiliarios, al tiempo que impulsa la participación del sector privado en oportunidades vinculadas con los destinos turísticos del país.