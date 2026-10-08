Hospital Regional del ISSSTE en Jalisco realiza jornada de mastografías para población en general

jornada mastografías ISSSTE en Jalisco Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco realiza jornada de mastografías para población derechohabiente y no, con el objetivo de hacer detecciones oportunas y tempranas de cáncer de mama

El Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) “Tlajomulco de Zúñiga”, en Jalisco, del ISSSTE, realizó una Jornada de Tamizaje y Clínica de Mama en beneficio de 71 mujeres derechohabientes y no derechohabientes, con mastografías para la detección oportuna del cáncer de mama.

Heriberto Domínguez Sánchez, coordinador médico de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento del nosocomio, que la jornada médica realizada en septiembre pasado permitió identificar lesiones en etapas tempranas, a fin de brindar seguimiento oportuno y, en caso de haberse confirmado un diagnóstico de cáncer de mama, iniciar el tratamiento correspondiente a la brevedad.

Explicó que, a través de diversos canales de difusión y contacto directo con personas derechohabientes y personal del hospital, se logró identificar y canalizar a las pacientes que cumplían con los criterios para realizarse los estudios.

“El propósito fue establecer una ruta diagnóstica ágil y coordinada: iniciar con la mastografía para identificar posibles anormalidades, complementar la valoración mediante ultrasonido cuando esté indicado y realizar biopsias en los casos que así lo requieran, buscando completar todos los pasos en el menor tiempo posible”, señaló.

La Jornada de Tamizaje y Clínica de Mama, estrategia intensiva de prevención, busca fortalecer la cobertura de estudios de detección oportuna del cáncer de mama, con la realización de mastografías a población abierta, como parte de los esfuerzos institucionales para favorecer la detección temprana de la enfermedad y contribuir al cumplimiento de los objetivos nacionales.

Con dicha campaña se busca mejorar la oportunidad diagnóstica mediante procesos más ágiles para la interpretación y entrega de resultados, en un máximo de cinco días, con la enorme ventaja de que las mujeres no deben esperar una cita médica para poder realizarse el estudio.

Subrayó que estas acciones refrendan el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la prevención, detección oportuna y atención integral de las mujeres ante un posible diagnóstico de cáncer de mama.

Con estas campañas se acercan los servicios médicos de alto impacto, se reducen las barreras de acceso, se fortalece la cultura del autocuidado y se contribuye a la disminución de la carga de enfermedad mediante diagnósticos más tempranos.

Ante ello, aseveró que el instituto atenderá a todas las mujeres cuyos resultados arrojaron lesiones puesto que la atención del cáncer de mama se debe realizar en cualquier institución pública sin demostrar derechohabiencia.

En dicho esfuerzo institucional participan las coordinaciones de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, medicina preventiva, ginecología y obstetricia, enfermería, trabajo social y atención al derechohabiente, ante la prioridad que tienen las mujeres en la institución.