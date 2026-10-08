IMSS: en septiembre se generaron más de 128 mil nuevos puestos de trabajo

Empleos en el IMSS El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que al cierre de septiembre pasado se registraron 128 mil nuevos puestos de trabajo. En lo que va del año, la cifra supera los 410 mil empleos (Juan José Estrada Serafín)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que durante el pasado mes de septiembre se crearon 128,803 nuevos puestos de trabajo, equivalentes a una tasa de 0.6%, con lo que, la generación de nuevos empleos en los primeros nueve meses del año, es de 410,200 puestos de trabajo.

En el reporte mensual de los nuevos empleos registrados ante el instituto, se resaltó que durante el noveno mes del año, se tenían registrados 22 millones 927,276 puestos de trabajo, la cifra más alta desde que se tiene registro.

Del total, el 87.1% corresponde a puestos permanentes y el 12.9% a puestos eventuales. En particular, los puestos permanentes alcanzaron 19 millones 967,281, la cifra más alta para cualquier mes de la serie histórica.

Asimismo, se destacó que en los últimos doce meses se registró un crecimiento de 355,594 puestos de trabajo, equivalente a una tasa anual de 1.6%.

Por lo que se refiere a los sectores económicos que registraron los mayores crecimientos porcentuales anuales en puestos de trabajo fueron el extractivo, con 5.2%, en de transportes y comunicaciones, con 4.8% y servicios sociales y comunales, con 3.8%, en tanto que las entidades federativas que registraron la mayor generación de empleos registrados ante el IMSS, destacan Baja California, Quintana Roo, Oaxaca y Tabasco con crecimientos anuales superiores a 5%.

En contraparte, cabe resaltar que 12 estados de la República, observaron retrocesos en cuanto a la generación de empleos:

En primer lugar, con la mayor pérdida de empleos, destaca Campeche, con un descenso de –6.3%; seguido de Sinaloa, con –3.8%; Morelos, –2%; Tamaulipas, –1.1%; Michoacán y Baja California Sur, ambos con -0.7%, por mencionar algunos.