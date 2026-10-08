Inflación en México: ¿Cuáles han sido los productos con mayor aumento de precio en agosto y septiembre 2026?

Inflación en México 2026 El Inegi reportó que la inflación general anual en México repuntó al 3.45 % en septiembre. (Cuartoscuro)

La inflación en México volvió a acelerarse durante septiembre de 2026 al registrar un 0.42% de aumento con respecto al mes pasado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que acumula dos meses consecutivos de incrementos.

El repunte estuvo marcado principalmente por el encarecimiento de frutas y verduras, así como por aumentos en algunos energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno.

Sube inflación en México: ¿por qué y qué productos la presionaron en septiembre?

La inflación anual en México hiló meses consecutivos de aumento este 2026, pasando de 3.12% en julio a 3.26% en agosto y finalmente a 3.45% este septiembre pasado.

El principal factor de la aceleración reciente se encuentra en el componente no subyacente, el cual incluye productos cuyos precios suelen presentar mayor volatilidad como los agropecuarios, energéticos y algunas tarifas. Es decir, aquellos que no dependen directamente de la oferta y demanda del mercado, sino de factores externos como condiciones climáticas, temporada y regulaciones o tarifas del gobierno.

Dentro de los productos agropecuarios, las frutas y verduras registraron un incremento mensual de 4.40% y una variación anual de 8.78%, convirtiéndose en uno de los principales focos de presión para los precios al consumidor.

El aumento también se reflejó en algunos energéticos y tarifas; éstas últimas aumentaron 7.79% anual siendo autorizadas por el Gobierno, mientras que el gas doméstico LP tuvo un incremento mensual de 3.14%.

Aunque la inflación general se encuentra por encima del objetivo puntual del 3% del Banco de México, todavía permanece dentro del intervalo de variabilidad de 2% a 4%. Además, el incremento de este septiembre fue menor al registrado en el mismo mes de 2025, cuando alcanzó 3.76%.

¿Qué productos han aumentado más de precio en agosto y septiembre de 2026?

Los alimentos básicos fueron protagonistas en los movimientos de precios durante los últimos dos meses, comenzando con la cebolla en agosto hasta que el jitomate le acompañó el mes de septiembre en las alzas mensuales.

Reportados por el INEGI como “aumentos particularmente importantes” durante el periodo de agosto 2026, los productos y servicios destacables fueron:

Cebolla: 32.70% mensual.

32.70% mensual. Chile serrano: 19.61%.

19.61%. Limón: 11.17%.

11.17%. Huevo: 8.91%.

8.91%. Taxi: 1.52%.

1.52%. Universidad: 1.29%.

1.29%. Colectivo: 0.71%.

0.71%. Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.43%.

0.43%. Vivienda propia: 0.22%.

Para septiembre, el panorama cambió de manera importante, ya que el producto que más incidió en la influción mensual fue el jitomate, cuyo precio aumentó 30.25%, seguido por las cebolla (23%). En servicios, los aumentos registrados se dieron en el gas doméstico LP (3.14%) y nuevamente la vivienda propia con 0.22%.

En términos anuales, el encarecimiento de algunos productos resulta todavía más significativo: la cebolla registró una variación anual de 89.78% en septiembre, mientras que la papa aumentó 33.07% y el jitomate 26.69%; por su parte, el limón presentó un incremento anual de 25.09%.