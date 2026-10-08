Lleva Lemus al Congreso proyecto para construir Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, envió al Congreso del Estado una iniciativa para autorizar la construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, proyecto con el que su administración busca atender a largo plazo los problemas de calidad del agua que recibe el Área Metropolitana de Guadalajara.

La propuesta contempla una inversión de 18 mil millones de pesos de recursos exclusivamente estatales, en caso de que sea aprobada por las y los diputados. El nuevo acueducto sustituiría el sistema antiguo que conduce agua desde Chapala hasta la presa Las Pintas, infraestructura que actualmente forma parte de la problemática relacionada con la calidad del agua que llega a la ciudad.

Lemus aclaró que el proyecto no contempla la privatización ni la concesión del servicio de agua potable, tampoco implicará deuda pública ni incrementos en las tarifas. Los pagos relacionados con la ejecución y operación de la obra estarían a cargo del Gobierno de Jalisco, mediante la Comisión Estatal del Agua.

Para financiar y operar el proyecto se plantea un modelo denominado C-MRO, que integra las etapas de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación. De acuerdo con el gobernador, este esquema también ha sido utilizado por el Gobierno federal para desarrollar proyectos de carácter multianual.

En tanto se plantea esta solución de largo plazo, el Gobierno estatal ya tomó una medida para mejorar la calidad del agua: el SIAPA dejó de utilizar el sistema antiguo de Chapala que termina en la presa Las Pintas. Lemus señaló que esta decisión permitió observar una mejor calidad del agua que llega a la Planta Potabilizadora No. 1 de Miravalle.

Sin embargo, la medida también tiene un impacto en el suministro, pues representa una reducción de alrededor de 30 por ciento en el agua disponible para la ciudad. Por ello, a partir del lunes 12 de octubre comenzará un esquema de tandeos rotatorios, con cortes que afectarán distintas zonas durante dos o hasta tres días por semana.

El gobernador también señaló que el sistema de abastecimiento requiere obras adicionales para alcanzar la capacidad prevista. Para ello, se requieren alrededor de 8 mil 500 millones de pesos de recursos federales, destinados a completar la electrificación necesaria para el bombeo de agua desde El Zapotillo, construir un segundo acueducto de la presa Calderón a la Planta Potabilizadora No. 3 de San Gaspar, además de ampliar y modernizar esta planta.

Según Lemus, actualmente el sistema de El Zapotillo opera al 45 por ciento de su capacidad, por lo que, sin las obras pendientes, no podría funcionar en los niveles para los que fue diseñado.

La iniciativa queda ahora en manos del Congreso del Estado, donde deberá seguir el proceso legislativo correspondiente. Mientras tanto, el Gobierno estatal mantiene como medida inmediata la modificación del esquema de abasto para reducir el uso del agua proveniente del sistema antiguo de Chapala y atender el problema de calidad que, de acuerdo con Lemus, enfrenta actualmente la ciudad.