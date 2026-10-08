Canciller se reúne con el embajador Ronald Johnson para conversar sobre cooperación en seguridad

Roberto Velasco y Ronald Johnson

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para dar seguimiento a distintos asuntos de la agenda entre ambos países.

El encuentro se llevó a cabo en la Cancillería mexicana, donde los funcionarios revisaron los avances de la cooperación entre México y Estados Unidos, con especial atención en los temas relacionados con seguridad.

Cooperación en seguridad

De acuerdo con lo publicado en las redes sociales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), durante la reunión Velasco y Johnson resaltaron los resultados positivos que se han obtenido mediante el trabajo conjunto en materia de seguridad.

La dependencia señaló que la cooperación entre ambos países se mantiene bajo principios como el respeto a la soberanía y la integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la cooperación sin subordinación.

La reunión entre el funcionario mexicano y el embajador estadounidense ocurrió antes de un encuentro de Johnson con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Caso de la academia en Querétaro

El encuentro también se da después de que Sheinbaum cuestionara públicamente la participación del embajador Johnson en el proyecto de una Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, al señalar que no se contaba con las autorizaciones federales correspondientes.

El pasado 2 de octubre, Johnson acudió, por invitación del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, a la colocación de la primera piedra de la academia, cuyo proyecto contempla la colaboración con agencias estadounidenses.

Este jueves, la presidenta explicó que hasta el momento no existe una participación directa de Estados Unidos en la academia y que el Gobierno de Querétaro deberá solicitar las autorizaciones necesarias antes de establecer cualquier colaboración.