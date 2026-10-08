Reunión entre Sheinbaum y Ronald Johnson aborda seguridad e inversiones con empresarios de EU

Sheinbaum empresarios de Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con integrantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, para conversar sobre la confianza de las empresas en el país y la importancia de mantener los vínculos comerciales entre ambas naciones.

El encuentro también permitió que representantes empresariales expusieran sus inquietudes, principalmente sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en un contexto en el que ambas partes buscan mantener la relación económica y generar nuevas oportunidades de inversión.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que durante la reunión se abordó la confianza de las compañías estadounidenses en México y su papel para impulsar las inversiones y el bienestar de los dos países.

Cooperación entre México y EU

Al salir de Palacio Nacional, José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), calificó el diálogo como positivo y lo consideró una muestra de apertura y confianza entre los participantes.

El dirigente empresarial señaló que Johnson reconoció los avances en materia de seguridad, particularmente las acciones para mantener una frontera segura y reducir el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Medina Mora explicó que el embajador mantiene una postura favorable a la cooperación entre ambos países y destacó que las medidas de seguridad implementadas en México han contribuido, según lo expuesto durante el encuentro, a disminuir el tráfico de esa sustancia y las muertes relacionadas con su consumo en el país vecino.

También indicó que Johnson expresó su disposición a fortalecer la relación comercial y destacó los vínculos que existen entre ambas naciones más allá de su cercanía geográfica.

“Más que vecinos, somos socios, somos familia, compartimos la cultura, no nada más la frontera”, comentó Medina Mora al referirse a la visión del diplomático estadounidense.

Oportunidades de inversión

Sobre la participación de la American Chamber of Commerce, Medina Mora señaló que la presidenta del organismo, Suzanne Clark, respalda la competitividad de América del Norte como región frente al resto del mundo.

Por su parte, Altagracia Gómez Sierra, empresaria y coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, adelantó que se esperan nuevos proyectos de inversión para México a partir de los acercamientos con las compañías estadounidenses.

La empresaria explicó que en la reunión participaron representantes de diversos sectores, entre ellos las industrias farmacéutica, alimentaria, energética y de equipo médico. Algunas de las empresas tienen presencia en México desde hace más de un siglo, mientras que otras se han establecido más recientemente.

“Se anunciaron buenos proyectos, buenas inversiones, muy seguramente algunas saldrán en ‘mañaneras’. Muchas industrias representadas”, señaló Gómez Sierra.

La reunión se centró en mantener la confianza de los inversionistas, fortalecer la relación comercial y dar continuidad al diálogo entre los sectores empresariales de ambos países, con el T-MEC entre los asuntos de interés para los participantes.