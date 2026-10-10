Anuncian la construcción de Centro Penitenciario en Sinaloa

Omar García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció que el Gobierno de México construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa.

Este penal, dijo García Harfuch, será moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en el estado.

Mientras se concreta este proyecto, el actual Centro Penitenciario de Mazatlán se encuentra reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependiente de la SSPC.

El titular de seguridad federal agradeció a la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, por su disposición para aportar los terrenos necesarios para hacer realidad este proyecto.