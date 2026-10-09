¿Dónde se localiza el huracán Simon? Trayectoria y pronóstico de lluvias torrenciales en dos estados (Carlos Alberto Carbajal)

Durante este viernes 8 de octubre el huracán Simon, que se encuentra en las costas del océano Pacífico, se intensificó a categoría 2 con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora. Actualmente se encuentra al sur de Jalisco y Colima; se espera que a lo largo del día de hoy alcance una mayor categoría mientas se aproxima a las costas del país.

Se espera un impacto en costas de Jalisco en la mañana del domingo 11 de octubre, con segundo impacto el lunes 12 de octubre.

¿En cuáles estados se pronostican lluvias torrenciales?

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se pronostica lluvias torrenciales en las costas de los estados de Guerrero y Michoacán con vientos de 30 a 40 km/h y rachas de 50 a 60 km/h, al igual que oleaje de 3.5 a 4.5 metros.

Asimismo, el estado de Jalisco enfrentará lluvias muy fuertes con vientos sostenidos de 40 a 50 km/h y rachas de 60 a 80 km/h con oleaje de 1.5 a 2.5 m; en las costas de Colima se esperan vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 m.

¿Cuál es la trayectoria del huracán Simon?

A las 12:00 horas, el huracán de categoría 2 se localizó a 335 kilómetros a sur de Manzanillo, Colima, y a 500 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corriente, Jalisco. Mantiene vientos sostenidos de 155 km/h, rachas de 195 km/h y desplazamientos al noroeste a 4 km/h.

Otros fenómenos naturales que están sucediendo en México

México también enfrenta el huracán Isaías de categoría 3 en el Golfo de México y; la tormenta tropical Rachel en el océano Pacífico, se espera que en los próximos días se desplace a la Península de Baja California.