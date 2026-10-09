Pesca de pulpo en México genera más de 3 mil 386 millones de pesos y 7 mil 279 empleos directos

La pesquería de pulpo se consolida como una de las actividades de mayor relevancia para el sector pesquero nacional, al registrar una producción de 40 mil 710 toneladas durante 2025 y alcanzar un valor comercial superior a los 3 mil 386 millones de pesos, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

En el marco del Día Internacional del Pulpo, la dependencia destacó que esta especie ocupó el décimo lugar en la producción pesquera de México y se posicionó entre las tres pesquerías de mayor valor comercial del país. Además, su valor económico registró un crecimiento de 57 por ciento respecto a 2024, lo que refleja su importancia para las economías regionales y el bienestar de las comunidades pesqueras.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca de la Conapesca, Yucatán encabezó la producción nacional, con 28 mil 789 toneladas, seguido de Campeche, con 8 mil 951 toneladas, y Baja California Sur, con mil 258 toneladas.

La actividad cuenta con una flota autorizada de 385 embarcaciones mayores y mil 143 embarcaciones menores para la captura de estos moluscos, lo que representa una fuente de empleo e ingresos para miles de familias que dependen de la pesca.

El comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vázquez, resaltó la relevancia económica y social de esta actividad, que genera 7 mil 279 empleos directos, y llamó a realizar las capturas de manera responsable para contribuir a la conservación de las especies y la continuidad de la actividad pesquera.

En México se reconocen cinco especies de pulpo de importancia en este contexto: verde (Octopus hubbsorum), café (Octopus bimaculatus), californiano de dos manchas (Octopus bimaculoides), patón (Octopus americanus) y maya (Octopus maya), este último endémico de la península de Yucatán.

AGRICULTURA y Conapesca reconocen que el aprovechamiento responsable de este recurso es fundamental para mantener su contribución a la economía nacional, fortalecer las actividades productivas de las regiones pesqueras y preservar los medios de vida de las comunidades que dependen de esta pesquería.