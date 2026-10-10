Diputados del PAN piden a Sheinbaum atender protestas de médicos del IMSS

Bloqueo de Trabajadores del IMSS. CIUDAD DE MÉXICO, 09OCTUBRE2026.- Personal del IMSS realiza un bloqueo en Paseo de la Reforma, en exigencia de mejoras salariales para los trabajadores, y ante el descontento con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y sin llegar a un acuerdo con la Secretaria de Gobernación. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados exigió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, atender las demandas del personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), garantizar el abasto de insumos y tratamientos, revisar las condiciones salariales de los trabajadores; además pidieron sustituir a Zoé Robledo al frente de la institución.

Los diputados federales Federico Döring, Ernesto Sánchez Rodríguez y Genoveva Huerta señalaron que las protestas de médicos, enfermeras y demás personal de salud, registradas recientemente a nivel nacional, reflejan las dificultades que enfrentan para atender a los pacientes, por lo que pidieron al Gobierno federal abrir mesas de diálogo y establecer acuerdos con las autoridades estatales.

“Con la salud de los mexicanos no se juega, no podemos seguir apapachando a otros sectores ni financiar proyectos muertos de infraestructura, en vez de ayudar a reforzar la salud pública”.

Los legisladores acusaron a la administración federal de no escuchar las demandas del sector y señalaron que han sido ignorados como otros grupos.

“Morena le está dando el mismo desprecio, la misma miseria humana de trato que le dieron a las madres buscadoras durante el Mundial al grado de qué ambos desechaban a las granaderos del bienestar, como respuesta al diálogo por parte del gobierno de la República”.

La diputada local Laura Álvarez sostuvo que el personal médico trabaja bajo protesta ante la falta de materiales básicos para atender a los pacientes; de acuerdo con el personal que se manifiesta, entre las carencias están jeringas, gasas, medicamentos y, en algunos hospitales, oxígeno y agua.

“El propio personal lo grita con dolor, no te enfermes porque no hay material y cuál ha sido la respuesta de Morena, la insensibilidad total prometieron, un sistema de salud del primer mundo, pero destruyeron lo que había”, mencionó.

La también legisladora local América Rangel acusó al Gobierno federal de priorizar los recortes presupuestales y minimizar el desabasto en los hospitales; aseguró que negar las carencias no resuelve los problemas que enfrenta el personal médico y expresó el respaldo de su partido a las protestas.

Los panistas adelantaron que estarán atentos a la próxima discusión del Presupuesto de Egresos para defender una mayor asignación de recursos al sistema de salud.

Además de la salida de Zoé Robledo, exigieron que las autoridades federales atiendan las demandas laborales y operativas del personal del IMSS ya que sus carencias afectan al personal y a la población.

“La salud de los mexicanos no es un discurso de propaganda, es un derecho humano y en esta próxima semana que se va a discutir el presupuesto de egresos, estaremos muy atentos y defendiendo que se le se de dinero a lo que más se necesita que es el sistema de salud”.