Morena toma protesta a sus 17 coordinadores y advierte: “No todos los que ganan sirven a la causa”

Morena

El Consejo Nacional de Morena tomó protesta a los 17 aspirantes que fungirán como coordinadores de la transformación en los estados que renovarán sus gubernaturas el próximo año, en un encuentro donde la dirigencia llamó a privilegiar el trabajo territorial y el proyecto del partido por encima de las ambiciones personales.

Durante la VIII sesión general del Consejo Nacional, que reunió a 300 consejeros, Alfonso Durazo, presidente de este órgano partidista, advirtió a los aspirantes que encabezar las encuestas no debe convertirse en su principal objetivo, pues los resultados pueden generar incentivos contrarios a los intereses del movimiento.

“No todos los que aspiran ganan, pero no todos los que ganan sirven a la causa”, señaló Durazo, quien cuestionó a quienes buscan elevar artificialmente su posicionamiento electoral mediante pagos a medios de comunicación, en lugar de trabajar directamente con las bases de Morena.

“Aquel que en lugar de ir a trabajar a nivel de base, se dedica a pagar medios para incrementar injustamente su potencial electoral, ganar así no sirve al movimiento”, sostuvo.

Por su parte, Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, llamó a la militancia a mantener la unidad y colocar el proyecto partidista por encima de los intereses individuales durante el proceso rumbo a las próximas elecciones.

“La unidad que necesitamos no puede construirse sobre pequeños cálculos, frívolos y sin pasión, ni sobre los intereses personales”, afirmó.

Andy López Beltrán reaparece en el Consejo Nacional

Durante el encuentro también destacó la presencia de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y aspirante a una diputación federal por Tabasco, quien no asistía a estas reuniones desde marzo pasado y dejó la Secretaría de Organización del partido.

López Beltrán llegó temprano y se colocó al frente del presídium, donde aplaudió las intervenciones de Durazo y Montiel. Como ha ocurrido en otros encuentros de Morena, fue uno de los integrantes más solicitados por los asistentes para tomarse fotografías y selfies, incluso por encima de los 17 aspirantes a las gubernaturas.

Su asistencia también motivó preguntas a algunos consejeros sobre si los señalamientos por presuntas irregularidades relacionadas con su cercanía con Amílcar Olán, quien es investigado por el gobierno de Estados Unidos, podrían afectar la imagen del partido.

Ante los cuestionamientos, integrantes de Morena defendieron a López Beltrán y señalaron que no se le ha comprobado ninguna irregularidad. También aseguraron que su presencia no representa un problema para la organización.

“Es un compañero al que se le acusa de todo, pero como a mi presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento, no le pueden comprobar nada”, declaró Alicia Barrientos, secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México.

Raciel Pérez, consejero morenista de Tlalnepantla, sostuvo que los señalamientos no cuentan con pruebas, mientras que Gabriel Aguayo, consejero y representante de los mexicanos en el exterior, defendió el lugar de López Beltrán dentro del movimiento.

“Siendo hijo del fundador y de quien despertó millones de conciencias, él no tiene por qué afectarnos; es fundador y por eso se le respeta”, afirmó Aguayo.

López Beltrán permaneció al frente del Consejo Nacional y volvió a concentrar las solicitudes de fotografías de los asistentes, como ocurrió durante otras reuniones del partido, entre ellas la celebración por los 15 años de Morena, realizada el pasado 7 de octubre.