Simón avanza con furia hacia Jalisco y Colima; se espera toque tierra este domingo

Personas de Protección Civil en Michoacán, en alerta ante el arribo del huracán Simón (Especial)

Huracán Simón — Ante el avance del huracán Simón, que en categoría 4 amenaza las costas del Pacífico mexicano y que se prevé impacte este domingo en Jalisco y Colima, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a ciudadanos y visitantes suspender desde las 16:00 horas de este sábado todas las actividades esenciales y resguardarse en sus hogares, siempre y cuando no estén en zonas de riesgo. La orden, que también la emitió la Presidenta Claudia Sheinbaum, comprende también a habitantes y turistas en Michoacán, Nayarit y Guerrero.

A través de un videomensaje, la titular de Protección Civil federal, Laura Velázquez, resaltó que Simón podría tocar tierra la mañana de este domingo entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco, por lo que se deben tomar todas las previsiones y no exponerse a ningún peligro por este fenómeno.

Laura Velázquez destacó que se espera que con el avance del ciclón habrá lluvias extraordinarias en Michoacán, Colima y Jalisco, por lo que habrá incremento en los niveles de ríos, arroyos y deslaves.

“Durante este día (sábado) el sistema continuará acercándose a las costas de Jalisco y de Colima como un huracán de categoría mayor. repito, en este momento es huracán categoría 4. Se prevé un posible impacto durante la mañana del domingo entre los municipios de La Huerta y Tomatlán en Jalisco”, dijo.

Trabajadores de negocios y restaurantes en Puerto Vallarta, en Jalisco, alistan barricadas ante el arribo del huracán Simón (EFE)

ALERTA MÁXIMA

La funcionaria subrayó que la suspensión temporal de la movilidad en actividades no esenciales comenzará a partir de las 16:00 horas de este sábado en los siguientes municipios de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit:

Puerto Vallarta

Cabo Corrientes

Tomatlán

La Huerta

Cihuatlán

Jiquilpan de García Barragán

Villa Purificación

San Sebastián del Oeste

Mascota

Talpa de Allende

Armería

Tecomán

Manzanillo

Minatitlán

Comala

Coahuayana

Águila

Lázaro Cárdenas

Bahía de Banderas

Compostela

Jalisco

San Blas

Tepic

Santiago Ixcuintla.

Las autoridades recomiendan a los lugareños y visitantes resguardarse en sus viviendas o trasladarse a refugios temporales habilitados en los municipios.

SIN ACTIVIDADES

Asimismo, se ordenó suspender todas las actividades recreativas y se exhortó a evitar el tránsito por carreteras, caminos y vialidades de zonas propensas a inundaciones.

Simón, en categoría 4, se encuentra a 185 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, y a 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco; presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora con rachas de viento hasta de 295 kilómetros por hora.

Las bandas nubosas del huracán Simón continúan ocasionando lluvias en el puerto de Acapulco. (Carlos Alberto Carbajal/Cuartoscuro)

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este sábado que el centro del huracán se localizó a 185 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

En tanto, cinco estados se mantienen en alerta por los efectos del ciclón, que generará lluvias extraordinarias, mayores a 250 milímetros, en Colima, según el SMN. Se prevén precipitaciones torrenciales de 150 a 250 milímetros, en Jalisco y Michoacán, y lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Nayarit y Guerrero.

PRESIDENCIA

Además, se pronostican vientos sostenidos de hasta 110 kilómetros por hora y oleaje elevado de hasta ocho metros de altura.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población a resguardarse y evacuar zonas vulnerables, especialmente en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. También señaló que se mantienen activos los planes DN-III-E y Marina en fase preventiva. “Simón” evolucionó el jueves de tormenta tropical a huracán, tras registrar vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, y el viernes se intensificó rápidamente hasta la categoría 2.

Desde finales de septiembre, la región ha enfrentado los efectos de Polo y Rachel, dos huracanes que alcanzaron las categorías 5 y 3, respectivamente.

Así va el avance del huracán Simón (Especial)

VUELOS CANCELADOS

Frente a esta contingencia, varias aerolíneas cancelaron sus vuelos hacia Puerto Vallarta, Manzanillo y Acapulco, a Michoacán y Mayarit debido al arribo del huracán Simón.

Aeroméxico señaló que prevé impactos en sus operaciones desde y hacia Acapulco, Colima, Ixtapa-Zihuatanejo, Manzanillo, Mazatlán, Puerto Vallarta y Tepic.

En la misma línea comunicaron la medida Viva Aerobús, que suspende hasta nuevo aviso sus vuelos hacia estos destinos.

Volaris informó que sus operaciones de este sábado y del domingo desde y hacia aeropuertos de Puerto Vallarta, Tepic, Uruapan, Michoacán; y Colima están canceladas.

La Crónica de Hoy 2026