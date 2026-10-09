Tren Maya 2026: precios y tarifas actualizadas (Presidencia)

El Tren Maya cuenta actualmente con 34 paradas distribuidas a lo largo del sureste de la República Mexicana, las cuales se dividen en 2 maneras: 20 estaciones principales y 14 paraderos secundarios. Asimismo abarca 1,554 kilómetros a través de 5 estados: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Te presentamos la lista de precios a octubre de 2026 en las principales rutas del Tren Maya en sus distintas categorías.

¿Cuál es la lista de precios actualizada del Tren Maya?

Este transporte maneja distintas tarifas de acuerdo al recorrido que la personas vaya a realizar y se divide en 4 categorías principales: especial, local, nacional e internacional. Asimismo, depende de acuerdo a la categoría del asiento, ruta y tipo de pasajero.

Estos son los precios para las rutas principales en pesos mexicano:

Cancún - Playa del Carmen.

Especial : $87.

: $87.

Local : $116.

: $116.

Nacional : $174.

: $174.

Internacional : $232.

: $232. Chetumal - Cancún Aeropuerto.

Especial : $476.

: $476.

Local : $635.

: $635.

Nacional : $952.

: $952.

Internacional : $1,269.

: $1,269. Mérida - Cancún:

Especial : $391.

: $391.

Local : $521.

: $521.

Nacional : $781.

: $781.

Internacional : $1,401.

: $1,401. Playa del Carmen - Tulum.

Especial : $93.

: $93.

Local : $123.

: $123.

Nacional : $185.

: $185.

Internacional : $246.

: $246. Palenque - Cancún.

Especial : $835.

: $835.

Local : $1,113.

: $1,113.

Nacional : $1,670.

: $1,670.

Internacional: $2,226.

¿Para quiénes están dedicadas las categorías de viaje?

Las cuatro categorías van dirigidas a un público distinto que tiene que cumplir con ciertas características.

Especial, está dedicada las personas adultas mayores con credencial vigente del INAPAM, estudiantes, docentes y personas con discapacidad y movilidad reducida.

Local, para las personas que residen en alguno de los cinco estados por los que transita el Tren Maya; Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Nacional, para las personas que acrediten si nacionalidad mexicana y a los extranjeros con residencia permanente en México; es necesario presentar algún documento que valide la información, por ejemplo, como el INE.

Internacional, dirigida a visitantes extranjeros que no cumplas con los requisitos previos y, que acrediten su condición de acuerdo a los requisitos del servicio

Tipos de clases en el Tren Maya

Igualmente, este servicio de transporte maneja 2 categorías de servicio con comodidades y asientos distintos.

Clase Turista. La cual es el servicio estándar del tren, cuenta con asientos cómodos para el trayectos, puertos USB, tomacorrientes, reposapiés y un cojín cervical ajustables; asimismo, cuenta con acceso a la cafetería para la adquisición de comida y bebidas.

Clase Premier. Esta hace que aumente la tarifa de servicio de acuerdo a la ruta y tarifa, cuenta con: asientos más amplios, mayor espacio para las piernas, conectores USB, tomacorriente, respaldo, cojín cervical y una bandeja amplia; incluye acceso a la Sala Club en las estaciones disponible del recorrido.