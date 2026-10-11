Huracán Simon en Puerto Vallarta: ¿a qué hora tocará tierra y qué zonas de Jalisco están en riesgo?

El tiempo corre y la atención está puesta en las costas del Pacífico mexicano. El huracán Simon se aproxima a Jalisco y Colima, donde las autoridades mantienen activos los protocolos de prevención ante la posibilidad de lluvias intensas, vientos peligrosos y oleaje elevado.

Uno de los puntos que más preocupa es Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más importantes de Jalisco. La pregunta es inevitable: ¿a qué hora podría tocar tierra el huracán y qué deben hacer quienes viven en la zona o tienen planeado visitarla?

Los pronósticos meteorológicos han cambiado conforme Simon gana fuerza y modifica su trayectoria, por lo que es fundamental mantenerse al tanto de las actualizaciones oficiales.

¿A qué hora tocará tierra el huracán Simon en Puerto Vallarta?

De acuerdo con un pronóstico difundido el viernes 9 de octubre por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), uno de los escenarios contemplaba que el huracán Simon se aproximara a las inmediaciones de Puerto Vallarta durante la mañana del domingo 11 de octubre, alrededor de las 6:00 horas, tiempo del centro de México.

Sin embargo, hay un detalle importante: esa estimación corresponde a un pronóstico previo y no debe interpretarse como la confirmación de la hora exacta de impacto.

La trayectoria de un ciclón puede modificarse en cuestión de horas debido a las condiciones atmosféricas. Por eso, para conocer su ubicación, intensidad y posible acercamiento a tierra, es necesario consultar los avisos más recientes del SMN y de Protección Civil.

Además, el punto de impacto previsto no necesariamente coincide con el centro de Puerto Vallarta. Un huracán puede generar efectos importantes en zonas alejadas de su centro, especialmente por sus bandas de lluvia, los vientos y el oleaje.

¿Qué tan peligroso es el huracán Simon?

Simon ha mostrado una intensificación considerable durante su desplazamiento por el océano Pacífico. El sábado 10 de octubre alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora, de acuerdo con reportes meteorológicos difundidos ese día.

Este nivel de intensidad representa un riesgo importante para las comunidades expuestas. Entre las posibles consecuencias se encuentran daños en viviendas e infraestructura, caída de árboles, interrupciones del suministro eléctrico e inundaciones.

Las precipitaciones también son motivo de preocupación. Las lluvias intensas pueden provocar el desbordamiento de cauces, deslaves e inundaciones repentinas, sobre todo en terrenos montañosos y zonas cercanas a ríos y arroyos.

Por ello, aunque el pronóstico cambie la ubicación prevista del impacto, el riesgo no desaparece automáticamente para las poblaciones situadas en las inmediaciones del fenómeno.

¿Qué municipios de Jalisco deben mantenerse alerta?

Las autoridades han señalado diversos municipios costeros de Jalisco que requieren especial atención ante el avance del ciclón.

Municipios bajo vigilancia

Entre las localidades mencionadas en los avisos preventivos se encuentran:

Puerto Vallarta , importante destino turístico del estado.

, importante destino turístico del estado. Cabo Corrientes , municipio de la costa sur de Jalisco.

, municipio de la costa sur de Jalisco. Tomatlán , donde las lluvias y las condiciones marítimas requieren vigilancia.

, donde las lluvias y las condiciones marítimas requieren vigilancia. La Huerta , también ubicada en la franja costera.

, también ubicada en la franja costera. Cihuatlán , en el litoral jalisciense.

, en el litoral jalisciense. Villa Purificación, donde las precipitaciones pueden representar riesgos adicionales.

La situación también mantiene en alerta a Colima, particularmente en zonas como Manzanillo, ante la proximidad del sistema meteorológico.

Las medidas preventivas pueden cambiar según la evolución del huracán. Por eso, es importante atender las indicaciones de las autoridades locales y verificar si existen restricciones para circular, actividades suspendidas o avisos de evacuación.

Recomendaciones para protegerte del huracán Simon

Si vives en Puerto Vallarta o en otro municipio costero de Jalisco, no esperes a que comience la lluvia para prepararte.

Estas son algunas medidas básicas que conviene tomar:

Consulta los avisos oficiales del SMN y Protección Civil para conocer los cambios en la trayectoria.

del SMN y Protección Civil para conocer los cambios en la trayectoria. Evita acercarte al mar , incluso si las condiciones parecen tranquilas. El oleaje puede aumentar rápidamente.

, incluso si las condiciones parecen tranquilas. El oleaje puede aumentar rápidamente. Prepara una mochila de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, una linterna y documentos importantes.

con agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, una linterna y documentos importantes. Aléjate de ríos, arroyos y zonas inundables durante las lluvias intensas.

durante las lluvias intensas. Sigue las instrucciones de evacuación si las autoridades las emiten para tu localidad.

Si tienes un viaje programado a Puerto Vallarta, revisa también el estado de tu transporte y tus reservaciones antes de salir.

La clave es no confiarse ante una aparente mejoría del clima. En un fenómeno de esta intensidad, la información actualizada y la prevención pueden marcar la diferencia.