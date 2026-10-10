Zoé Robledo responde a protestas en el IMSS y defiende aumento salarial de 6.8%

Director general del IMMS, Zoé Robledo

Luego de las manifestaciones de trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), su director general, Zoé Robledo, publicó un video en redes sociales para responder a las inconformidades y explicar la postura de la institución frente a las demandas laborales.

El funcionario señaló que el instituto respeta las movilizaciones y la decisión de quienes no están de acuerdo con el incremento salarial propuesto de 6.8 por ciento, el cual ya fue aprobado por el congreso del sindicato. El aumento se compone de 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones.

Robledo confirmó que quienes mantienen su inconformidad podrán participar en una consulta sobre el incremento salarial el próximo 14 de octubre, fecha en la que se someterá a consideración de los trabajadores.

“Creemos en el diálogo y creemos en la democracia, por eso los problemas y las demandas que tienen que ver con la operación debemos de escucharlas y debemos de atenderlas”, expresó Robledo, quien llamó a quienes han salido a las calles a manifestarse con respeto y sin afectar a otras personas.

Demandas laborales y el diálogo

Sobre otras exigencias de los trabajadores, como el regreso del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), el director general explicó que su aplicación requiere modificaciones legales que no dependen directamente del instituto.

Robledo reiteró que las demandas relacionadas con el funcionamiento del IMSS deben atenderse mediante el diálogo y el trabajo conjunto. También aseguró que, pese a las protestas de los últimos días, los servicios médicos no se han detenido.

Como ejemplo, informó que durante la última semana se registraron 5 mil 745 nacimientos en el instituto, se realizaron 30 mil 583 cirugías y se otorgaron 662 mil consultas de especialidad, además de dos millones de consultas en consultorios de medicina familiar.

El titular del IMSS sostuvo que la institución enfrenta retos estructurales, demográficos, epidemiológicos y financieros, pero afirmó que su capacidad de atención ha crecido durante los últimos años.

Crecimiento y retos del IMSS

Robledo recordó que el instituto tiene 83 años de historia y destacó su papel durante emergencias y situaciones difíciles, incluida la pandemia. Señaló que actualmente es la institución de seguridad social más grande de América Latina, con 511 mil trabajadoras y trabajadores.

Desde 2019, explicó, se han incorporado 109 mil personas a su plantilla, entre ellas 28 mil trabajadores de enfermería y 39 mil médicos especialistas.

También expuso algunos avances en la atención médica. Actualmente, el IMSS atiende a 100 mil personas que requieren hemodiálisis, frente a las 75 mil que recibían este servicio en 2019. En 2025 realizó 3 mil 500 trasplantes, la cifra más alta de su historia.

En materia de cáncer infantil, indicó que el instituto pasó de contar con tres centros especializados en 2019 a tener 36 en todo el país. Para la atención de infartos, agregó, las salas de hemodinamia aumentaron de seis a 82.

Sin embargo, reconoció que el crecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónico-degenerativas continúan generando saturación en los servicios médicos.

Abasto de medicamentos y atención a derechohabientes

El director general también se refirió al suministro de medicamentos y reconoció que, aunque el IMSS reporta un abasto de 94 por ciento, todavía existe un porcentaje de recetas que no se surten y que requiere atención.

De acuerdo con Robledo, todos los días se entregan medicamentos mediante recetas a 769 mil personas. Señaló que el instituto mantiene acciones para reducir el faltante y pidió a los derechohabientes conservar las recetas que no hayan sido surtidas.

Para reportar estos casos, indicó que pueden ingresar al portal recetacompleta.gob.mx y registrar el medicamento faltante con su CURP. Según explicó, por esta vía podrán recibir una solución en un plazo de 36 horas o menos; también pueden comunicarse al número telefónico que aparece en el video.

Finalmente, Robledo afirmó que se reforzará la supervisión en el abasto de insumos, las cargas de trabajo, los servicios de urgencias, las cirugías pendientes y el trato a los derechohabientes.

“Vamos a dar soluciones y vamos también a reforzar la supervisión en todos los temas”, sostuvo el funcionario, quien llamó al personal del instituto a participar en la atención de los problemas y en la mejora de los servicios.