Entregan en Ecatepec el Parque Lineal y Sendero Seguro de la avenida Pichardo Pagaza

La Gobernadora Delfina Gómez, la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva y la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, al inaugurar el Sendero Seguro (Especial)

Inauguran Parque Lineal y Sendero Seguro en Ecatepec — Al inaugurar el Parque Lineal y el Sendero Seguro de avenida Pichardo Pagaza, en Ecatepec, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de la gobernadora Delfina Gómez y de la alcaldesa Azucena Cisneros, aprovechó para anunciar que a partir del 2027 iniciarán proyectos para obras de reparación de redes de agua potable y drenaje en el municipio.

La Jefa del Ejecutivo federal, junto con la mandataria estatal y la President municipal y el titular de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva, cortaron el listón con el que se dio el visto bueno al Sendero Seguro Pichardo Pagaza, obra realizada por la SICT, en coordinación con el gobierno mexiquense.

En lo que respecta al Parque Lineal, esta vialidad constó de una inversión de 13 millones de pesos por parte del gobierno municipal que incluyó repavimentación, con lo que se recupera otro espacio más en la zona.

SISTEMA DE SALUD

La Presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó este evento para informar que regresará en enero de 2027 para revisar los problemas planteados por personal médico y directivos de hospitales, en medio de las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por mejores condiciones laborales y salariales.

La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, invitó a los ciudadanos de la zona oriente mexiquense a utilizar las unidades clínicas y hospitales de IMSS-Bienestar, porque la atención ya cambió y hay un abasto de medicamentos del 98 por ciento.

Sheinbaum, quien arribó procedente de Hidalgo, continuó su recorrido por clínicas del IMSS-Bienestar a inició en Texcoco, en el Estado de México, de donde su siguiente punto fue en Chicoloapan para posteriormente visita el Hospital General Fernando Quiroz de Valle de Chalco, donde escuchó las demandas de los ciudadanos.

CHICOLOAPAN

En la escala que hizo en Chicoloapan, a donde visitó el centro de salud en la unidad habitacional ARA 1, la mandataria preguntó a los presentes: “¿Quién se atiende aquí en el centro de salud? Levanten la mano. ¿No se atienden aquí? ¿Por qué no se atienden aquí?”, a lo que la respuesta espontánea surgió ante la sorpresa de la Jefa del Ejecutivo que no lo esperaba.

“Porque nunca hay nada y porque no nos reciben, presidenta”, respondió la gente en la entrada del inmueble.

Frente a los reclamos de los vecinos, Sheinbaum les aseguró que la “situación no es la misma, hace algunos meses se suministraban medicamentos cada mes con las rutas de la salud, y ahora nos dijeron que hay 98 por ciento de abasto en la farmacia. Ya no hay fichas. Entonces, pueden llegar y entran”.

Asimismo, se comprometió ante la gente y ante el director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, que visitará la semana próxima los nosocomios para constatar que todo lo relacionado con la atención y demandas de la gente se atienda.

La Crónica de Hoy 2026