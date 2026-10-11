Liderazgos de la Sección 22 se alinean con Sheinbaum:

Los maestros de la CNTE en Oaxaca, los más relevantes en lo que toca a movilizaciones de protesta por temas laborales, acordaron luchar por la soberanía nacional en respaldo al llamado de Claudia Sheinbaum.

Más de mil liderazgos magisteriales de diversas expresiones políticas de la Sección 22 provenientes de las ocho regiones de Oaxaca estuvieron presentes en un encuentro por la defensa de la soberanía nacional y la dignidad laboral, lo que en sí mismo ya resultaba relevante después de semanas en las que se dio la renuncia del director del Instituto Estatal de Educación Publica de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero, y la detención del alcalde de Juchitán y aliado político de Montero, Miguel Sánchez, acusado de ligas con el narco.

Oaca

Los representantes de la 22 acordaron espaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sin renunciar a sus derechos laborales y sin claudicar en la defensa de sus derechos laborales, ni en las demandas históricas de los trabajadores de la educación.

En un encuentro histórico que reunió a más de mil liderazgos de las ocho regiones de Oaxaca, los docentes manifestaron que la presidenta tiene en el magisterio a un ejército dispuesto a acompañarla en la defensa de la soberanía frente a cualquier intento de injerencia extranjera, pero también una fuerza organizada que continuará exigiendo mejores condiciones de trabajo, salud, vivienda y jubilación.

El invitado al encuentro fue el Profesor y Director del INEA Armando Contreras Castillo, alguien que en su momento encabezó el IEEPO y que, por tanto, ha tenido relación directa con el magisterio.

Contreras llamó a fortalecer la unidad de todos los mexicanos en torno a la defensa de la soberanía nacional donde, señaló, desde luego no pueden faltar los maestros y maestras de Oaxaca.

Contreras Castillo destacó la trayectoria del movimiento magisterial Oaxaqueño y su contribución a los cambios políticos del país, desde el movimiento popular y magisterial del 2006, pasando por el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador hasta la continuación de la 4T en el 2024 con la primera Presidenta de México.

Dijo: “estoy seguro que pronto habrá un nuevo entendimiento entre el magisterio Oaxaqueño y el gobierno de la República”. En la reunión preguntó a los docentes si están de acuerdo en luchar con la Presidenta de la República y el pueblo por la defensa de la soberanía y en votación todos afirmaron la lucha por la defensa de la soberanía nacional. Finalmente dijo que sin duda un Gobierno en Oaxaca será muy bueno si se hace con los maestros y las maestras.

El exsecretario general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Eloy López Hernández, afirmó que el magisterio histórico de Oaxaca respalda a Sheinbaum y tiene la capacidad de contribuir con propuestas para mejorar las condiciones de los trabajadores de la educación.

“Estamos respaldando a la presidenta en la lucha por la defensa de la soberanía nacional”, expresó el dirigente, quien estuvo al frente de la organización sindical de 2017 a 2022, durante la resistencia contra la reforma educativa de 2013.

López Hernández recordó que su dirigencia enfrentó las consecuencias de la evaluación docente obligatoria, que puso en riesgo la permanencia laboral de miles de profesores, y sostuvo que la experiencia adquirida por el magisterio debe traducirse ahora en una mayor participación en las decisiones públicas.

“Tenemos los mexicanos la capacidad de autodeterminación como lo mandatan nuestras leyes”, al mismo tiempo afirmó, que las maestras y los maestros también pueden y deben ocupar espacios de representación política para defender las causas del pueblo y del sector educativo.

Por su parte, la docente, escritora zapoteca y diputada local Irma Pineda Santiago, afirmó que la defensa de la soberanía nacional requiere ideas claras y una participación firme del magisterio, al que reconoció como una fuerza capaz de sostener al país frente a las presiones extranjeras.

La legisladora recordó que muchos de los docentes presentes participaron en las movilizaciones contra la reforma educativa de 2016 y posteriormente respaldaron los proyectos políticos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, advirtió que ese acompañamiento político no significa renunciar a las demandas pendientes de los trabajadores de la educación.

“Creo que hay una deuda histórica, creo que los gobiernos nos han quedado a deber como sector magisterial, aunque hemos luchado por el cambio”, manifestó.

Pineda Santiago cuestionó las deficiencias en los servicios médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las dificultades para acceder a una vivienda digna mediante el Fovissste y las condiciones salariales de los trabajadores de la educación.

“Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir alzando la voz, vamos a seguir estando en las calles”, advirtió, al recordar que las marchas, los mítines y otras acciones de protesta continuarán mientras no exista una respuesta satisfactoria a sus demandas.

En su intervención, la profesora Maritza Ingrid López Miguel destacó la importancia de garantizar la inclusión y participación de las mujeres en el movimiento magisterial, tanto en los espacios de organización y representación como en la lucha por la defensa de sus derechos laborales.

La docente expresó también su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum en la defensa de la soberanía nacional y planteó la necesidad de que las maestras tengan una participación activa en las decisiones del magisterio democrático sindical y política, así como la necesidad de fortalecer su representación en los espacios donde se definen las condiciones laborales del sector educativo.

Al encuentro asistió también el profesor Irán Santiago Manuel, exintegrante de la dirigencia de la Sección 22 y diputado federal de Morena durante la legislatura de 2018 a 2021, periodo en el que se discutieron las modificaciones a la reforma educativa impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Santiago Manuel formó parte de la generación de dirigentes magisteriales que posteriormente participaron en espacios de representación popular, en el contexto del cambio político que llevó a López Obrador a la Presidencia de la República.

Junto con antiguos dirigentes de la Sección 22 y representantes populares, dio al encuentro una dimensión política que vinculó las demandas históricas del magisterio con el respaldo a la defensa de la soberanía nacional impulsada desde la Presidencia de la República.

La reunión ocurrió mientras la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la disidencia interna en el SNTE, mantiene exigencias relacionadas con la Ley del ISSSTE de 2007 y el sistema de pensiones.

En Oaxaca, además, profesores del nivel de Educación Indígena concluyeron esta semana un paro de 72 horas para exigir la atención de 21 planteamientos, entre ellos la cobertura de necesidades de personal, pagos pendientes y el reconocimiento de su estructura educativa.