12 de octubre: ¿Por qué pasó de conmemorarse el “Descubrimiento de América” al “Día de la Nación Pluricultural”?

Efemérides 12 de octubre en México Este lunes 12 de octubre se celebra el Día de la Nación Pluricultural, cuyo antecedente solía ser el “Día de la Raza”.

Este lunes 12 de octubre se conmemora en México el Día de la Nación Pluricultural, una fecha que tiene por propósito reconocer la diversidad y tradiciones que las comunidades indígenas han proporcionado a la población mexicana, así como celebrar la igualdad entre mexicanos y mexicanas independientemente de la raza.

Sin embargo, esta conmemoración mexicana se decretó recientemente para sustituir la fecha antes celebrada como “Día de la Raza” o “Descubrimiento de América”, cuyo objetivo conmemoraba la llegada del navegante Cristóbal Colón y su tripulación al continente americano en el año de 1492.

Día de la Nación Pluricultural: ¿cuál es su origen y qué conmemora este 12 de octubre?

La fecha fue establecida el 18 de diciembre de 2020 mediane un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta festividad sustituyó oficialmente al antiguo “Día de la Raza” —que marcaba la llegada de Cristóbal Colón a América el 12 de octubre de 1492— con el propósito de transformar una conmemoración históricamente asociada al colonialismo en un espacio de reconocimiento y dignificación para los pueblos indígenas y afromexicanos.

En la actualidad, el Día de la Nación Pluricultural conmemorado cada 12 de octubre tiene como eje central visibilizar la riqueza étnica, lingüistica y cultural que define a la sociedad mexicana contemporánea, reconociéndose como un Estado pluricultural sustentado originalmente en sus comunidades indígenas.

A su vez, la jornada invita a una profunda reflexión sobre los retos estructurales que aún enfrentan estas poblaciones en pleno 2026; entre los principales desafíos señalados por activistas y organismos de derechos humanos, se encuentran:

Inclusión social.

Combate a la discriminación.

Respeto a territorios indígenas.

Acceso equitativo a la justicia y salud.

A pesar de que el Día de la Nación Pluricultural no es una fecha de descanso obligatorio, sí es un día clave para la agenda de derechos humanos en México.

¿Por qué ya no se celebra el “Descubrimiento de América” el 12 de octubre?

La tradicional festividad del “Día de la Raza” fue adoptada en México bajo la presidencia de Venustiano Carranza, quien promovió la denominación de esta fecha como fiesta nacional durante 1917. No obstante, el origen de la celebración se remonta a inicios del siglo XX, por iniciativa del exministro español Faustino Rodríguez-San Pedro, el cual fue reconocido en la mayoría de los países hispanohablantes.

Esta festividad se centró en resaltar los lazos culturales y el sincretismo surgido entre España e Hispanoamérica a través de lo antes llamado el “Descubrimiento de América” —llegada de Colón y sus navíos al continente americano—, hecho histórico que también era motivo de celebración durante el 12 de octubre.

Sin embargo, movimientos sociales, académicos y comunidades indígenas impulsaron un cambio radical en la conmemoración del día y la narrativa del mismo, incitando a la nación a no festejar el sometimiento y la eliminación de los pueblos indígenas precolombinos, así como sus culturas y tradiciones.

Diversos sectores señalaron que exaltar de forma idílica el “encuentro de dos mundos” omitía el despojo material, la violencia de la Conquista y la marginación estructural que sufrieron las poblaciones nativas.

Por lo tanto, la sustitución de la antigua efeméride por el Día de la Nación Pluricultural se consolida hoy como un recordatorio de la resistencia indígena y afromexicana, al mismo tiempo que representa un compromiso pendiente en la lucha por sus derechos y autonomía territorial.