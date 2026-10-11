Fustiga Coparmex desabasto de medicamentos y camas hospitalarias; “es inhumano”

Personal de salud acusa desabasto de medicinas en los centros hospitalarios

En medio de las protestas de personal de salud que se registran en el país, el sector económico del país expresó su preocupación por el desabasto de medicamentos y las deficiencias de infraestructura en los servicios públicos de salud, una problemática que calificó como “inhumana”.

“Esta parte de la falta de medicamento, de la falta de las camas, de la falta de infraestructura, pues nuestros colaboradores o nuestros trabajadores reciben una atención a veces inhumana”, acusó el dirigente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Juan José Sierra Álvarez

Dijo que está en juego vidas de personas y eso es muy importante pues debe ser prioritario. “La vida, cuando está en juego la vida de las personas, debemos tener prioridad para atender”, recalcó

El líder patronal recriminó que las cuotas obrero-patronales que pagan empresas y trabajadores no se ven correspondidas con la atención que reciben algunos derechohabientes por lo que hizo un llamado a revisar de manera estructural la capacidad de atención, el suministro de medicamentos y tratamientos, así como la infraestructura hospitalaria.

Destacó la necesidad de que México priorice el gasto público en salud, educación, seguridad e infraestructura, y reiteró la propuesta de COPARMEX de establecer un Consejo Fiscal Independiente que contribuya a garantizar un ejercicio del presupuesto transparente, eficiente, responsable y estratégico.

Primero es un rezago de salud que tenemos en el país, 22 millones y medio de personas sin acceso a la salud en México y en el 2024 duplicamos 44 millones y medio. Creo que tenemos un rezago y lo está diciendo el Inegi en la dimensión social. México retrocede en acceso a la salud, en acceso a la educación, en acceso a la vivienda digna y me parece que es donde tendríamos que poner especial atención de cara al presupuesto de 2007 en sectores que por la tentación de algunos gobiernos cuando quieren cumplir con el déficit lo primero que hacen es: quítale a salud, quítale a educación, quítale a seguridad y son, nos parece desde Coparmex, son pilares estructurales del desarrollo de un país.

Sierra Alvarez recordó que existe un rezago de salud en el país donde hay 22 millones y medio de personas sin acceso a la salud en México y en el 2024 se duplicó a 44 millones lo que refleja un gran retroceso en esta materia

“Creo que tenemos un rezago y lo está diciendo el Inegi en la dimensión social. México retrocede en acceso a la salud, en acceso a la educación, en acceso a la vivienda digna y me parece que es donde tendríamos que poner especial atención de cara al presupuesto de 2007 “, aseveró

En ese sentido, Sierra Alvarez advirtió sobre la tentación de algunos gobiernos que cuando quieren cumplir con el déficit lo primero que hacen es quítale recursos a salud, educación y seguridad que son, pilares estructurales del desarrollo de un país.

“llegó el momento para México de establecer un consejo fiscal independiente, precisamente que vea eso, que vea que se pueda cobrar más y mejor en el tema de impuestos, pero también sobre todo que sea transparente, eficiente y responsable, pero sobre todo estratégico el gasto en sectores tan importantes como es la salud, la educación, la seguridad y la infraestructura, que al final lo vimos hoy fundamental para detonar el desarrollo económico.”, demandó