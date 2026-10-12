Detienen en Villahermosa a presunto líder criminal buscado por autoridades de El Salvador

Óscar “N”

Como resultado del reforzamiento de la seguridad en Tabasco, autoridades federales y estatales detuvieron a Oscar “N”, identificado como objetivo prioritario por autoridades de El Salvador, durante un operativo de vigilancia realizado en Villahermosa.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

De acuerdo con la información oficial, Oscar “N” es señalado como presunto líder de una organización criminal relacionada con delitos de homicidio y narcomenudeo en El Salvador.

El detenido cuenta con una orden de captura judicial vigente por los delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, emitida por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado del departamento de Santa Ana, en la República de El Salvador.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron diversas dosis de presunta marihuana. Posteriormente, al detenido le fueron informados sus derechos y, junto con los indicios asegurados, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

La autoridad ministerial realizará las gestiones legales necesarias para concretar su entrega a las autoridades salvadoreñas que lo requieren.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de mantener la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para detener a personas generadoras de violencia buscadas por otros países y contribuir a la seguridad de la población.