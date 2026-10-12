Edomex realiza más de 185 mil esterilizaciones y promueve la adopción animal

El Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), reforzó las acciones para prevenir el abandono y el maltrato animal mediante servicios veterinarios gratuitos, campañas de esterilización, jornadas de adopción y actividades de concientización sobre la tutela responsable de perros y gatos.

En coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), durante el último año se realizaron 185 mil 751 esterilizaciones, 54 mil 568 desparasitaciones y más de cuatro millones de vacunaciones. Asimismo, se brindaron 27 mil 301 consultas veterinarias y 15 mil 394 tratamientos médicos para animales domiciliados, semidomiciliados y en situación de abandono.

La atención se extendió a distintas regiones de la entidad mediante los Centros de Bienestar Animal de Atlacomulco, Zinacantepec y Texcoco, así como a través de 17 caravanas y 419 jornadas itinerantes, con el propósito de acercar los servicios veterinarios a un mayor número de familias mexiquenses.

Como parte de la estrategia para atender la sobrepoblación de perros y gatos, la CEPANAF también implementa el programa CERA (Captura, Esteriliza, Resguarda, Regresa y Adopta), en coordinación con los gobiernos municipales. Esta iniciativa busca atender de manera ética a los animales en situación de calle, prevenir el abandono y favorecer su reintegración o adopción.

En materia de adopción, durante el mismo periodo, 684 animales de compañía encontraron una nueva familia mediante los Centros de Bienestar Animal, la campaña “La Mejor Jugada es Adoptar” y diversas ferias y jornadas organizadas en el territorio estatal.

Impulsan educación y tutela responsable

La sensibilización social constituye otro de los ejes de la política estatal de bienestar animal. Durante el último año se impartieron 539 pláticas sobre cuidado y tutela responsable en instituciones educativas, dependencias gubernamentales y organizaciones sociales.

Además, en agosto de 2026 se llevó a cabo el Primer Coloquio Internacional de Bienestar Animal: Experiencias y Retos para el Estado de México, que reunió a especialistas de México, Italia y España y registró tres mil 474 participantes presenciales y virtuales.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el derecho animal, el vínculo humano-canino, la psicosomática animal y la humanización animal, con el objetivo de ampliar el conocimiento y fortalecer las acciones en favor de los seres sintientes.

A estas iniciativas se sumó la colaboración con la Lotería Nacional para realizar el Sorteo Mayor conmemorativo del Día Mundial del Perro, mediante el cual se difundieron mensajes de protección animal y tutela responsable a nivel nacional.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México busca consolidar una política integral de bienestar animal que abarque la prevención, la atención veterinaria, la adopción y la educación ciudadana, con el propósito de reducir el abandono y fomentar una convivencia respetuosa entre las familias mexiquenses y los animales de compañía.