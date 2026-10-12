Gobernador Américo Villarreal: salud de la población prioridad de los gobiernos de la Transformación

Gobernador Américo El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal enfatizó que la salud de la población es la prioridad de los gobiernos de la Transformación. Al encabezar la Campaña Estatal de Vacunación 2026, el mandatario recibió el biológico contra la Influenza

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, aseveró que la salud de la población es una prioridad de los gobiernos de la transformación, al tiempo que enfatizó el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el fortalecimiento del sistema nacional de salud y convocar al personal sanitario a continuar trabajando de manera coordinada para mejorar la calidad y oportunidad de los servicios médicos en Tamaulipas.

Señaló lo anterior, en el marco de la Ceremonia Cívica de Honores a la Bandera y poner en marcha la Campaña Estatal de Vacunación 2026, momento que aprovechó el mandatario estatal para enfatizar que la prevención de enfermedades, la atención oportuna y el fortalecimiento de las instituciones de salud son fundamentales para elevar los niveles de bienestar de la población.

Tamaulipas El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal destacó el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum con el fortalecimiento del sistema nacional de salud

Ante trabajadores del sector, Villarreal Anaya (quien es médico cirujano), recordó su trayectoria profesional de más de tres décadas en el ámbito sanitario y reconoció la decisión de la jefa del Ejecutivo Federal en el sentido de mantener la salud pública como uno de los asuntos centrales de su administración.

“Tengan ustedes la plena confianza, y se los dice un compañero de salud que trabajó con ustedes 30 años, en el sentido que nunca me había tocado ver una decisión de un Presidente, de una Presidenta de la Nación que el tema de la salud lo tiene en su escritorio, lo tiene en el escritorio presidencial”, expresó.

“Todos los días lo revisa -añadió-, y ve qué acciones se tienen que hacer para mejorar la oportunidad de la calidad de la atención de los servicios que necesita nuestra población… y también velar por las mejores oportunidades laborales de este ejército de corazón blanco, que día con día se aplica para que con su capacidad, su formación y su humanismo, puedan brindar cada vez mejores niveles de salud a todas y a todos y más en este gran estado de Tamaulipas”.

En los indicadores de salud pública, se destacó Tamaulipas avanzó del lugar 28 al 12 nacional al lograr reducir la mortalidad materna, así como el registro de 43 casos graves de dengue sin defunciones, resultados que las autoridades relacionaron con el fortalecimiento de las acciones preventivas y la atención médica.

En este contexto, el gobernador tamaulipeco sostuvo que México atraviesa una etapa de reorganización de sus sistemas de atención médica y salud pública, que representa una oportunidad para fortalecer la coordinación institucional y ampliar la capacidad de respuesta a las necesidades de la población.

“Seguiremos trabajando junto con ustedes en la oportunidad de esta coyuntura que está teniendo México en la oportunidad de reorganizar sus sistemas de atención médica y de salud pública, para cada vez dar una mejor oportunidad y atención hacia su población”, manifestó.

En el evento, aprovechó la oportunidad, para destacar los resultados alcanzados en materia de prevención y vigilancia epidemiológica particularmente, la ausencia de casos de sarampión durante 2026, condición que, de acuerdo con las autoridades estatales, coloca a la entidad en una posición singular frente a los brotes registrados en otras regiones del país.

Especial mención hizo de la relevancia que cobra, dijo, que Tamaulipas, sea la única entidad federativa “que no tiene casos de sarampión”.

Como parte del inicio de la campaña, el mandatario recibió la vacuna contra la influenza en el patio central del Palacio de Gobierno e invitó a las y los integrantes de su gabinete a sumarse a la jornada, con el propósito de promover la participación ciudadana y reforzar la confianza en las acciones de inmunización.

En este contexto recordó que las vacunas son las herramientas más eficaces de la salud pública y advirtió sobre las expresiones que buscan desacreditar sus beneficios, pese a la evidencia científica y los avances alcanzados durante décadas de campañas preventivas.

A su vez, el secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, informó que durante 2025 en la entidad se aplicaron un millón 142,234 dosis correspondientes a 14 biológicos, como parte de las acciones permanentes para prevenir enfermedades.

“Son cifras que hablan del gran esfuerzo que hacen día con día todo el personal de salud, pero como servidores públicos que somos, sabemos que podemos dar más todavía”, expresó.

Asimismo, precisó que la cobertura de vacunación contra sarampión, rubéola y parotiditis alcanzó 91.8%, resultado que vinculó con las labores de inmunización y vigilancia epidemiológica desarrolladas en el estado.

Asimismo, aprovechó para hacer un especial reconocimiento al personal de enfermería y a las brigadas sanitarias que recorren colonias, comunidades rurales, regiones serranas y localidades de la costa para completar los esquemas de vacunación y acercar los servicios de prevención a las familias tamaulipecas.

También resaltó el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, cuya formación médica, señaló, ha permitido mantener la salud pública como uno de los ejes de la administración estatal.

“Este esfuerzo monumental, amigas y amigos, cuenta hoy con el respaldo inquebrantable de nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, un hombre que, a través de su intensa mirada transformadora, nunca dejó su vocación por la salud al asumir las altas responsabilidades que tiene hoy al frente del Estado”, manifestó.