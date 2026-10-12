Avanza en Senado prohibición de uso de celulares en salones escolares

Se perfila restricción del uso de celulares en escuelas

Las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado aprobaron la Ley General de Educación para prohibir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos e inteligentes dentro de las aulas de educación básica, tanto en escuelas públicas como privadas.

con 27 votos a favor, los senadores aprobaron modificaciones para la educación media superior, donde se contempla la realización de asambleas en las que se establecerán acuerdos sobre las restricciones al uso de estos dispositivos.

El dictamen que se turnó a la Mesa Directiva establece que para la educación superior se promoverá su utilización responsable dentro de los salones de clase.

De acuerdo con los datos expuestos durante el debate, cerca de ocho de cada 10 participantes reportaron dificultades para mantener la atención del alumnado, mientras que una amplia mayoría respaldó establecer medidas para regular el uso de dispositivos durante la jornada escolar.

Durante la presentación del proyecto, el presidente de la Comisión de Educación, Aníbal Ostoa, sostuvo que la tecnología no debe considerarse adversaria de la enseñanza, siempre que esté al servicio del aprendizaje y no compita con la atención de los estudiantes.

Señaló que la reforma busca dar sustento legal a las medidas impulsadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Como argumento, destacó una consulta nacional realizada en agosto entre 565 mil 396 figuras educativas.

La senadora del PAN, Guadalupe Murguía recalcó que la regulación debe atender riesgos como la exposición a contenidos violentos o sexuales, el ciberacoso y el contacto con personas desconocidas en plataformas digitales.

Consideró que limitar los celulares puede favorecer la concentración, la actividad física y la convivencia entre estudiantes.

A su vez, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, , llamó a evitar que la regulación genere nuevas desigualdades, ante las diferencias que persisten en el acceso a internet y herramientas tecnológicas entre comunidades urbanas y rurales.

En tanto, el senador de Morena Alfonso Cepeda defendió la formación digital integral y señaló que la inteligencia artificial debe contribuir al aprendizaje, sin sustituir a los docentes ni el vínculo humano que se construye en las escuelas.

Por su parte, la senadora del PRI Carolina Viggiano anunció que su bancada votaría a favor del dictamen, pero cuestionó que no se hubiera consultado directamente a niñas, niños y adolescentes.

Viggiano sostuvo que la prohibición, por sí misma, no enseña a utilizar adecuadamente internet, las redes sociales o las herramientas de inteligencia artificial. Por ello, consideró necesario que la formación incluya la identificación de contenidos dañinos, noticias falsas y situaciones de ciberacoso, además de orientación para las familias.

En su oportunidad, el senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio respaldó la regulación, pero alertó sobre la falta de medidas específicas para atender la salud mental del alumnado y garantizar capacitación docente con recursos suficientes.

También pidió evaluar los resultados de la reforma y establecer garantías claras sobre la protección de los datos personales, la comunicación entre estudiantes y sus familias y la proporcionalidad de las sanciones.