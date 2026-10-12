Resultados del casillero 7 Progol 2354 (Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao) se definirá mediante sorteo público

Suspensión de partido Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao

La Lotería Nacional informó, a través de un comunicado, que el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Athletic de Bilbao, válido para el casillero 7 del concurso Progol 2354, se resolverá por medio de un sorteo reglamentario tras haber sido suspendido de manera definitiva por falta de garantías de seguridad.

​El partido, programado originalmente para el sábado 10 de octubre a las 06:00 horas, inició a la hora prevista pero debió interrumpirse en tres ocasiones debido al constante lanzamiento de objetos al terreno de juego. Tras el tercer incidente, la Coordinadora de Seguridad de la Policía Nacional dictaminó la suspensión definitiva del juego cuando el marcador se encontraba empatado 0 - 0.

​Dado que La Liga no ha fijado una fecha inmediata de reanudación y no existe un resultado oficial disponible para la determinación de ganadores del concurso, se aplicará la normativa del juego para definir el casillero:

Este evento se realizará el lunes 12 de octubre a las 13:00 horas, mediante un en vivo durante la edición de Tris Mediodía en las instalaciones de la Lotería Nacional, con transmisión directa en sus redes sociales y portal oficial (www.loterianacional.gob.mx)