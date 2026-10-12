Morena y movimientos sociales reúnen a más de 2 mil personas en encuentro nacional

Más de 2 mil personas participaron este fin de semana en el Encuentro Nacional de Movimientos Sociales y Morena, realizado en el Congreso del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde representantes de organizaciones populares, sindicales y colectivos analizaron la articulación de sus demandas con el proyecto político del partido.

Al encuentro asistieron Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y representantes de organizaciones como la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), ANICS, COSyP, Somos Pueblo, el Movimiento Humanista Nacional Humanista Obradorista y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), entre otras agrupaciones.

Durante su participación, Alejandro Robles Gómez, secretario de las y los mexicanos en el exterior de Morena, sostuvo que la relación entre el partido y los movimientos sociales debe trascender los acuerdos coyunturales para consolidar una coordinación basada en las luchas históricas y las demandas populares.

El dirigente planteó que Morena debe funcionar como un espacio político capaz de reunir distintas causas sociales y traducirlas en una agenda común, con participación de organizaciones y sectores que mantienen presencia en comunidades, centros de trabajo y territorios.

En ese sentido, señaló que la articulación entre el partido y los movimientos sociales busca ampliar los canales de participación y fortalecer la vinculación entre las demandas ciudadanas y las decisiones de alcance nacional.

Plantean inclusión y justicia social

Robles Gómez destacó que las políticas de transformación deben considerar las necesidades de grupos históricamente excluidos, entre ellos pueblos indígenas, personas con discapacidad, comunidades migrantes, población afrodescendiente y personas de la diversidad sexual.

Subrayó que la inclusión debe reflejarse en acciones concretas que garanticen derechos, bienestar, participación y mejores condiciones de vida, con especial atención a las comunidades indígenas, que, afirmó, han enfrentado históricamente condiciones de marginación.

“Morena es más que un partido: es un movimiento social que articula las luchas del pueblo y reivindica a quienes durante mucho tiempo fueron dejados atrás”, expresó el secretario de las y los mexicanos en el exterior.

El planteamiento central fue que las demandas de estos sectores no permanezcan únicamente en el discurso, sino que encuentren vías de atención dentro de las políticas públicas y la agenda política nacional.

Llaman a fortalecer la organización popular

Durante el encuentro también se destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre Morena y las organizaciones participantes, con mecanismos de diálogo que permitan dar seguimiento a las necesidades de las comunidades y los trabajadores.

Robles Gómez vinculó esta alianza con el proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y señaló que la colaboración entre el partido y los movimientos sociales busca respaldar la continuidad de la transformación, defender los derechos adquiridos y reivindicar la soberanía nacional.

La participación de las agrupaciones puso sobre la mesa la necesidad de establecer canales estables para que las demandas surgidas en los territorios, los centros laborales y las comunidades tengan presencia en las discusiones políticas.

El encuentro concluyó con un llamado a la unidad y a fortalecer la organización popular en torno a temas como la soberanía, la justicia social y la defensa de los derechos, bajo la premisa de que la coordinación entre los distintos movimientos puede contribuir a llevar sus planteamientos a la agenda nacional.