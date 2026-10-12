Distintos sectores se unen a AGRICULTURA y la estrategia contra el gusano barrenador del ganado

Foro “La Salud Animal como pilar de la Seguridad Alimentaria y la Competitividad Pecuaria”

Durante el foro “La Salud Animal como pilar de la Seguridad Alimentaria y la Competitividad Pecuaria”, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), el Poder Legislativo y los sectores ganadero, farmacéutico y académico coincidieron en que la sanidad es la mejor inversión para proteger la producción nacional de alimentos, el sustento de millones de familias y preservar la salud pública y de los ecosistemas.

Este evento fue organizado por la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados y la Industria Farmacéutica Veterinaria (Infarvet), con el objetivo de compartir estrategias para prevenir el ingreso de plagas y enfermedades no presentes en territorio nacional, así como para atender y erradicar amenazas endémicas.

El director general de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Gabriel Ayala Borunda, explicó que diariamente miles de médicas y médicos veterinarios, productoras y productores trabajan para disminuir gradualmente la prevalencia de la tuberculosis bovina, la brucelosis y la garrapata, enfermedades que merman la producción ganadera y restringen la comercialización de animales a nivel nacional e internacional.

Consideró que ante la reintroducción al territorio nacional del gusano barrenador del ganado (GBG), procedente de Centroamérica, el Senasica y el sector productivo enfrentan el reto más grande para la ganadería nacional desde la erradicación de la fiebre aftosa hace más de 70 años.

Precisó que el trabajo del organismo de AGRICULTURA y de las y los productores ha permitido contener a esta plaga durante casi 14 meses en la región sur-sureste del país y expuso que en fechas recientes se han logrado controlar los brotes con acciones de campo efectivas y la liberación estratégica de moscas estériles.

Resaltó que en agosto se acordó con el gobierno de los Estados Unidos la apertura gradual de la frontera a la exportación de ganado en pie desde Agua Prieta, Sonora y San Jerónimo, Chihuahua, y señaló que próximamente ocurrirá en la estación cuarentenaria de Puerto Palomas, Chihuahua.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Ganadería, diputado Ricardo Gallardo Juárez, subrayó que se tienen identificados plenamente los desafíos del sector pecuario, como el caso del GBG, por lo que continuarán dando voz a las y los especialistas que suman esfuerzos por el bien del campo nacional.

“Las decisiones que tomamos al interior de la Comisión, y posteriormente en el Pleno, son y seguirán siendo en apego a lo que nos demandan nuestras productoras y productores. Nuestro compromiso es trabajar para que haya mayor certidumbre y reglas claras en beneficio de las familias ganaderas y los consumidores”, puntualizó.