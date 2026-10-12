Sheinbaum designa a Lydia Antonio de la Garza como embajadora de México en Perú

Lydia Antonio de la Garza como embajadora en Perú (Presidencia)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió al Senado de la República el nombramiento de Lydia Antonio de la Garza como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante Perú, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el contexto del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

La propuesta forma parte de los esfuerzos del Gobierno de México para avanzar en la recuperación y el fortalecimiento de los vínculos bilaterales con la nación sudamericana. La designación deberá seguir el procedimiento correspondiente ante el Senado.

¿Quién es Lydia Antonio de la Garza? trayectoria en el servicio exterior

Antonio de la Garza pertenece al Servicio Exterior Mexicano (SEM) y actualmente ocupa el cargo de directora ejecutiva “B” del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), organismo de la Cancillería dedicado a la atención de las comunidades mexicanas fuera del país.

Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero, institución vinculada a la formación diplomática de México.

Su carrera en el servicio público suma más de 25 años, durante los cuales ha trabajado en la promoción de los intereses nacionales y la protección de los derechos de los mexicanos en el extranjero. A lo largo de ese periodo ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Secretaría de Economía.

Durante su paso por la Secretaría de Economía, Antonio de la Garza supervisó la operación de acuerdos comerciales suscritos por México con más de 50 países. También encabezó negociaciones institucionales relacionadas con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Esta experiencia en asuntos económicos y diplomáticos forma parte de su trayectoria profesional, que ahora se considera para la representación mexicana en Perú.

Fortalecer la relación con Perú

La Cancillería reiteró la disposición del Gobierno mexicano para profundizar los vínculos con Perú y avanzar en una relación que contribuya al desarrollo y la prosperidad de ambas naciones.

La dependencia también señaló que el fortalecimiento de los lazos bilaterales busca favorecer una mayor integración de América Latina, en el marco de los esfuerzos diplomáticos de México en la región.