Hoteleros piden frenar alza del DNR y reactivar promoción turística ante caída del empleo (Elizabeth Ruiz)

Miembros del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano (CHCM) solicitaron al Gobierno federal y al Congreso de la Unión reconsiderar el incremento al Derecho de No Residente (DNR), al estimar que el encarecimiento de los viajes, la reducción de la conectividad aérea y la falta de promoción turística institucional están afectando la competitividad de México y la generación de empleos.

Durante un encuentro con medios de comunicación, los dirigentes empresariales del Caribe mexicano plantearon que el aumento al derecho debe revisarse antes de su aprobación definitiva y propusieron destinar una parte de los recursos recaudados a campañas internacionales de promoción, inteligencia de mercados y estrategias para fortalecer la imagen del país.

Aunque reconocieron que la propuesta de incremento pasó de 35.8 a 17.8 por ciento durante su revisión en comisiones legislativas, insistieron en que su postura es que no se aplique un aumento y que se establezca un mecanismo permanente para financiar la promoción turística nacional.

Los empresarios advirtieron que México enfrenta un escenario complejo, marcado por mayores costos de transporte, menos asientos disponibles en vuelos y una percepción internacional desfavorable sobre la seguridad y las condiciones de algunos destinos turísticos.

Menos empleos y presión sobre la economía de Quintana Roo

Se informó que México registró una disminución de 13 mil 168 puestos formales de trabajo en el sector de alojamiento, equivalente a 2.9 por ciento. En Quintana Roo, se indicó, el empleo formal de esta actividad cayó 3.2 por ciento en agosto de 2026 respecto al mismo mes de 2025.

Igualmente se advirtió que estas cifras corresponden únicamente al alojamiento y no reflejan el impacto que la reducción de visitantes y de la ocupación hotelera puede tener en restaurantes, supermercados, transportistas, comercios y prestadores de servicios.

De acuerdo con los participantes, Quintana Roo ha registrado periodos prolongados de baja ocupación entre mayo y septiembre, situación que presiona las finanzas de los negocios y limita la capacidad económica de algunos municipios.

Los empresarios señalaron que el turismo es una actividad estratégica para el estado y para el país, debido a su capacidad de generar empleos y distribuir ingresos entre diferentes sectores productivos. Por ello, consideraron que las decisiones fiscales deben evaluar no solamente la recaudación inmediata, sino también sus posibles efectos sobre la demanda turística.

Sargazo: impacto desigual y problemas de percepción

En relación con el sargazo, los representantes hoteleros reconocieron que su presencia afecta a determinados destinos y modifica la experiencia de algunos visitantes, particularmente en zonas cuya principal oferta está vinculada con las playas.

Sin embargo, aclararon que el fenómeno no afecta de la misma manera a toda la región ni está presente durante todo el año. Mencionaron que destinos como Cozumel, Isla Mujeres y Cancún cuentan con atractivos diversos, mientras que zonas como Tulum y Puerto Morelos enfrentan dificultades asociadas con la llegada de algas.

Explicaron que las empresas hoteleras han invertido en barreras de contención y labores de recolección, mientras que las autoridades federales cuentan con recursos para atender el problema. También señalaron que representantes de distintos destinos del Caribe han participado en reuniones para analizar sus causas y posibles soluciones.

Se sostuvo que el reto no se limita a retirar el sargazo, sino que también implica evitar que su presencia se convierta en una percepción generalizada sobre todo el Caribe mexicano.

Los empresarios consideraron necesario fortalecer la comunicación sobre las condiciones específicas de cada destino, así como difundir información oportuna que permita a los viajeros conocer las alternativas disponibles en la región.

A esta situación se suma la percepción de inseguridad asociada con acontecimientos ocurridos en distintas partes de México, que, según los participantes, puede influir en las decisiones de los viajeros estadounidenses, uno de los mercados más importantes para Quintana Roo.

El costo de viajar a México

Los dirigentes empresariales argumentaron que el DNR debe analizarse como parte del costo total de viajar al país, que incluye boletos de avión, derechos aeroportuarios y otros cargos.

Según los empresarios, el problema no afecta únicamente a Quintana Roo, sino también a otros destinos de playa, como Los Cabos y Puerto Vallarta, donde reportaron disminuciones en la conectividad durante determinados periodos.

Por ello, insistieron en que las autoridades deben evaluar el impacto acumulado de los cobros al visitante y analizar las condiciones que México ofrece a las aerolíneas para mantener y ampliar sus operaciones.

“¿Cuánto más podemos cobrar sin perder competitividad?”, fue el planteamiento de uno de los representantes, quien sostuvo que el objetivo debe ser generar condiciones para atraer más visitantes y ampliar la derrama económica.

Cuestionan la falta de promoción institucional

Otro de los puntos centrales del encuentro fue la ausencia de una estrategia nacional de promoción turística con recursos permanentes.

Los representantes del sector afirmaron que México dejó de contar con el esquema de promoción institucional que existía anteriormente y señalaron que sus efectos comienzan a reflejarse en la competencia internacional por atraer visitantes.

Recordaron que el DNR estuvo vinculado históricamente con el financiamiento de actividades de promoción turística, pero que la distribución de los recursos cambió y actualmente contempla asignaciones para otros fines.

En este contexto, mencionaron que la propuesta presupuestaria contempla destinar 57 por ciento de la recaudación a la Secretaría de la Defensa Nacional, 15 por ciento al Instituto Nacional de Migración y 28 por ciento a la Tesorería de la Federación, sin establecer una asignación específica para la promoción turística nacional.

Los empresarios consideraron que una parte de estos recursos debería reinvertirse en campañas internacionales para fortalecer la imagen de México, recuperar mercados y atender crisis reputacionales.

Como referencia, mencionaron el modelo de Quintana Roo, donde una parte del impuesto al hospedaje se destina al Consejo de Promoción Turística estatal. Propusieron tomarlo como ejemplo para desarrollar un organismo nacional especializado, con financiamiento etiquetado y participación del sector privado.

También señalaron que los resultados de las campañas turísticas no son inmediatos, pues la construcción de una marca y el posicionamiento de un destino requieren continuidad durante varios años.

Reportan menor captación del DNR

Durante el encuentro, uno de los participantes informó que la disminución de pasajeros internacionales que llegan al Caribe mexicano también repercutió en la recaudación del derecho.

De acuerdo con las cifras expuestas, en agosto se registró una reducción de 553 mil 904 pasajeros respecto al periodo de comparación referido por el representante, lo que habría significado una disminución de 544 millones 487 mil 632 pesos en la captación del DNR.

El dato fue presentado por los empresarios para argumentar que un aumento en la cuota no garantiza necesariamente una mayor recaudación si, al mismo tiempo, disminuye el número de visitantes.

En ese sentido, sostuvieron que una estrategia de promoción capaz de incrementar las llegadas internacionales podría generar mayores ingresos y una derrama económica más amplia sin necesidad de elevar el cobro por viajero.

Los representantes también recordaron que, en el último ejercicio de 2018, se destinaron poco más de 5 mil millones de pesos a promoción turística, y estimaron que esa cantidad equivaldría actualmente a cerca de 7 mil 908 millones de pesos. Estas cifras corresponden a los datos y cálculos expuestos durante el encuentro.

Solicitan diálogo con Hacienda, Turismo y legisladores

Los empresarios aseguraron que mantienen disposición para dialogar con las autoridades federales y legisladores, aunque consideraron que sus planteamientos todavía no se han traducido en una asignación permanente de recursos para la promoción turística.

Entre sus principales solicitudes destacan reconsiderar el aumento al DNR; realizar estudios técnicos sobre sus efectos en la demanda, la conectividad aérea y el empleo; destinar una parte de la recaudación a la promoción nacional, e instalar una mesa de trabajo con las secretarías de Hacienda y Turismo, así como con el Congreso de la Unión.

También pidieron que las políticas migratorias y aduaneras faciliten el ingreso de visitantes, mediante reglas claras, procesos ágiles y atención adecuada, pues señalaron que la experiencia de entrada al país forma parte de la percepción internacional del destino.

Los participantes coincidieron en que México tiene capacidad para competir con otros destinos internacionales por su infraestructura hotelera, gastronomía, cultura, atractivos naturales y diversidad de experiencias, pero advirtieron que necesita una estrategia coordinada para aprovechar ese potencial.

Finalmente, subrayaron que el turismo debe considerarse una prioridad nacional por su contribución al empleo, la inversión y el bienestar de las comunidades. Afirmaron que el reto consiste en generar un círculo virtuoso en el que la promoción atraiga más visitantes, la actividad económica crezca y la recaudación se fortalezca sin encarecer excesivamente el acceso al país.