Senado ratifica a Lydia Antonio de la Garza como embajadora en Perú Se reestablecen relaciones tras ruptura (Pexels)

Tras un año de ruptura, el gobierno de México reestableció de manera formal relaciones diplomáticas con Perú, luego de que el Senado ratificó por unanimidad de votos a Lydia Antonio de la Garza como embajadora de nuestro país en esa nación sudamericana.

El gobierno de Perú rompió relaciones diplomáticas con México el 3 de noviembre de 2025 luego de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum concediera asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo, a quien Perú acusaba de participar en un intento de golpe de Estado en 2022.

Luego de que Keiko Fujimori ganara la presidencia y el otorgamiento de un salvoconducto a Betssy Chávez para viajar a México, ambos países anunciaron el pasado 7 de agosto el restablecimiento de sus vínculos diplomáticos.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat Hinojosa, sostuvo que retomar el diálogo no implica renunciar a los principios de México, sino construir entendimientos con respeto mutuo y apego al derecho internacional.

Recalcó que el nombramiento de Lidia Antonio de la Garza busca consolidar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, luego de la pausa que comenzó en 2025, explicó

Subrayó que México y Perú acordaron restablecer sus relaciones en agosto de 2026, por lo que consideró necesario acompañar este acercamiento con una agenda enfocada en el diálogo político, la cooperación y la generación de oportunidades para ambas sociedades.

Antonio de la Garza es diplomática de carrera, tiene rango de embajadora y acumula más de 25 años de trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y maestra en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero.

Su experiencia incluye responsabilidades en política exterior, comercio, asuntos consulares y derechos humanos. Se desempeñó como cónsul para Asuntos Económicos, Políticos y Fronterizos en San Diego, agregada de prensa en la Embajada de México en Estados Unidos y funcionaria de la Dirección General para América del Norte.

Entre las prioridades de su plan de trabajo en Perú figura reactivar el Consejo de Asociación Estratégica, fortalecer la interlocución política e impulsar el comercio y las inversiones mediante los instrumentos de la Alianza del Pacífico.

La propuesta contempla, además, recuperar la cooperación técnica, científica, educativa y cultural; promover intercambios académicos; proteger el patrimonio y las lenguas indígenas, y compartir experiencias para la atención de desastres naturales.

Otro eje prioritario será la protección de las personas mexicanas que residen o se encuentran en Perú, mediante atención consular oportuna, mejores servicios de documentación y acompañamiento a quienes estén en situación de vulnerabilidad, incluidas las personas privadas de la libertad.