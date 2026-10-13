Gobierno de Morelos rebasado por la violencia acusan senadores; exigen renuncia del Fiscal tras liberación de delincuente

Juanita Guerra CIUDAD DE MÉXICO, 19MARZO2026.- La senadora Juanita Guerra durante su participación en la Sesión Ordinaria en el Senado de la República. (Graciela López Herrera)

Tras el fallido operativo capturar a José David “N”, alias El Güero, señalado como presunto generador de violencia en Morelos, senadores de Morelos advirtieron que el gobierno de Margarita González Sarabia esta rebasado y exigieron la renuncia de funcionarios y autoridades como el fiscal del estado, Fernando Blúmenkron Escobar, quien fue “doblado” por los criminales para liberar al presunto delincuente.

La liberación del presunto cabecilla del grupo criminal denominado “Pueblos Unidos” ocurrió

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos detuvo y liberó en cuestión de horas a José David “N”, identificado como “El Güero Gym”, derivado de múltiples bloqueos, enfrentamientos, quema de vehículos, y la retención de al menos tres elementos policiacos, reconoció la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos

La senadora del Partido Verde, Juanita Guerra, exigió que el fiscal y las autoridades policiacas rindan cuentas y en su caso renuncien al cargo ante la evidente incapacidad.

“Si el fiscal del estado no está dando resultados merece la destitución, hace mucho tiempo que no se ven resultados contundentes, ya ha habido varios asuntos en temas de feminicidios, extorsión, homicidios”, sostuvo

La pevemista consideró que es muy importante que se garantice la seguridad en los 32 municipios, en este caso de Totoloapan pues no es la primera ocasión que pasa por lo cual demandó que el alcalde del PT debe rendir cuentas sobre lo que está pasando en materia de seguridad.

“Todos ellos tienen que dar cuenta sobre lo que acontece, la Fiscalía y los municipios, las tres esferas, federal, estatal y municipal deben garantizar la seguridad del ciudadano”, estableció

Recalcó que si las autoridades no pueden resolver la grave crisis de inseguridad que vive Morelos, deben renunciar y ser investigados, en particular se refirió al alcalde de Totolapan, Alejandro Alfaro Nolasco emanado del PT.

“Culiacanazo 2.0”

Por su parte, Ángel García Yáñez, senador del PRI, califico esta detención fallida como una especie de “Culiacanazo 2.0”, ya que, igual que sucedió con la detención de Iván Archivaldo Guzman, en el gobierno de López Obrdor, las autoridades del Estado y policiacas se doblaron ante las amenazas de los criminales y liberaron a un delincuente.

El legislador de Cuernavaca dijo que si bien se respeta la vida de los agentes policiacos que fueron liberados a cambio del Güero, no puede ser que estemos negociando un trueque por llevar a cabo un operativo fallido.

García Yáñez dijo que la gobernadora Margarita González Sarabia esta rebasada y durante su gobierno lejos de bajar los índices delictivos, han ido al alza de manera alarmante, colocando a Morelos en el primer lugar de feminicidios y extorsión en todo el país.