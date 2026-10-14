Segob reporta la localización de 16 mil personas mediante estrategia de búsqueda

Estrategia Nacional de Búsqueda

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó sobre los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda durante una conferencia de prensa realizada en el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), donde dio a conocer la localización de 16 mil 3 personas mediante estas acciones.

A través de sus redes sociales, la funcionaria compartió la información sobre los resultados de la estrategia y la incorporación de especialistas que participarán en los trabajos de análisis de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México.

Incorporan a especialistas

Como parte de los avances presentados, Rodríguez Velázquez informó que un grupo integrado por nueve expertos nacionales e internacionales se sumó a las labores de análisis técnico y científico de la Comisión Nacional de Búsqueda.

La participación de estos especialistas se incorpora al trabajo que realiza la comisión en materia de búsqueda de personas desaparecidas. Su integración forma parte de las acciones presentadas por la Secretaría de Gobernación en el Centro de Mando de la ANBI.

Durante la conferencia, la titular de Gobernación dio a conocer tanto la cifra de personas localizadas como la incorporación del grupo de expertos, dos de los puntos centrales de la información difundida a través de sus canales oficiales.

Continúan los trabajos

La Estrategia Nacional de Búsqueda es el marco bajo el cual se reportaron las 16 mil 3 localizaciones. La información presentada por la funcionaria también destacó la participación de especialistas en el análisis técnico y científico de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Con estos datos, la Secretaría de Gobernación dio cuenta de los avances reportados en las labores de localización y de la integración de personal especializado a los trabajos de la comisión.