Ya se prepara en México una estrategia de adaptación ante el cambio climático

El cambio climático se relaciona con la pérdida de biodiversidad, la degradación de los ecosistemas y las condiciones de bienestar de las comunidades (Archivo)

Cambio climático en México — La directora de Riesgos Climáticos y Adaptación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), Marisela Ricardez García, resaltó este jueves que las autoridades federales trabajan en la elaboración del proyecto de adaptación al cambio climático, denominado Adapta MX, con el propósito de afianzar la respuesta institucional por los riesgos que representan el calentamiento global para el desarrollo, la infraestructura y el bienestar de la población.

Durante la conferencia “Hallazgos del reporte Rebasar el 1.5 grados centígrados (Limiting Overshoot) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y su lectura para México” Ricardez García reveló que la iniciativa considera la colaboración de diversas instituciones y dependencias federales, gobiernos de los 3 niveles, academias, sociedad civil y otros actores.

La funcionaria federal señaló que el aumento de los peligros climáticos obliga a revisar el diseño y la aplicación de las políticas públicas, puesto a que las condiciones futuras pueden diferir considerablemente de las actuales y algunas consecuencias pueden superar los límites de adaptación.

Parte de los trabajos de Adaptar MX, se habilitó un espacio en la página de cambio climático para dar a conocer progresos y facilitar las contribuciones con cuestionarios.

BIODIVERSIDAD

Ricardez García argumentó que la adaptación no puede atenerse a hechos aislados, pues el cambio climático se relaciona con la pérdida de biodiversidad, la degradación de los ecosistemas y las condiciones de bienestar de las comunidades.

Consideró necesario alinear las políticas energéticas, agrícolas, hídricas y urbanas, a la par con la toma de decisiones de infraestructura e inversión pública, sumando los objetivos climáticos.

El INECC advirtió que ningún país puede enfrentar por sí solo los efectos del calentamiento global. En ese sentido, llamó a impulsar esfuerzos colectivos que involucren las capacidades de cada nación y a prestar atención a los contaminantes climáticos de vida corta, cuya reducción puede ayudar a disminuir el calentamiento en el corto plazo, sin dejar de lado los recortes de emisiones a largo plazo.

La funcionaria añadió que trasladar el conocimiento científico a decisiones concretas conlleva insertarlo en políticas públicas, marcos regulatorios, programas, presupuestos y proyectos de infraestructura, a través del diálogo constante entre la comunidad científica y los sectores responsables de ejecutarlos.

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