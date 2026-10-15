Credencial Blanca del IMSS: ¿Para qué sirve y quién debe tramitarla?

Credencial Blanca del IMSS. Permite acreditar la condición de pensionado para realizar determinados trámites y acceder a prestaciones institucionales. (IA)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con la identificación conocida como Credencial Blanca, con la que se permite acreditar la condición de pensionado, facilitando el acceso a servicios y prestaciones.

Aunque esta credencial ha despertado el interés de jubilados y pensionados durante 2026, es importante señalar que no es obligatoria para recibir el pago mensual de una pensión, por lo que las personas que no cuentan con ella no perderán automáticamente sus depósitos.

La identificación está relacionada con los trámites de la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones del IMSS, particularmente con las prestaciones administradas para trabajadores y extrabajadores del propio Instituto y sus beneficiarios.

¿Qué es la Credencial Blanca del IMSS y para qué sirve?

La Credencial Blanca es una identificación institucional que permite reconocer a determinadas personas pensionadas y facilitar gestiones relacionadas con sus prestaciones.

A diferencia de la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) o del pasaporte, este documento no funciona como una identificación oficial de uso general, sino que tiene una finalidad administrativa dentro de los procedimientos correspondientes del IMSS.

Entre los beneficios y usos asociados con esta credencial se encuentran:

Acreditación como pensionado: permite identificar al titular ante las áreas correspondientes de jubilaciones y pensiones.

permite identificar al titular ante las áreas correspondientes de jubilaciones y pensiones. Acceso a prestaciones: facilita la realización de gestiones relacionadas con determinados beneficios institucionales.

facilita la realización de gestiones relacionadas con determinados beneficios institucionales. Descuentos en Tiendas IMSS: puede utilizarse para acceder a descuentos y créditos de compra, cuando el beneficiario cumpla las condiciones del programa.

puede utilizarse para acceder a descuentos y créditos de compra, cuando el beneficiario cumpla las condiciones del programa. Tramitación de vales: puede ser solicitada para gestionar ciertos apoyos y prestaciones.

puede ser solicitada para gestionar ciertos apoyos y prestaciones. Gestiones administrativas: permite actualizar o comprobar información del titular ante las oficinas correspondientes.

¿Quiénes deben tramitar la Credencial Blanca del IMSS?

La credencial está relacionada con las personas que reciben pensiones administradas por las instancias de Jubilaciones y Pensiones para trabajadores del propio IMSS.

De acuerdo con la documentación institucional para su reposición, el trámite contempla específicamente a beneficiarios que cobran alguna de las siguientes pensiones:

Pensión por viudez: destinada a personas que cumplen los requisitos para recibir una prestación derivada del fallecimiento del titular.

destinada a personas que cumplen los requisitos para recibir una prestación derivada del fallecimiento del titular. Pensión por orfandad: dirigida a hijas e hijos que tienen derecho a una pensión conforme a las disposiciones correspondientes.

dirigida a hijas e hijos que tienen derecho a una pensión conforme a las disposiciones correspondientes. Pensión por ascendencia: otorgada a determinados padres o madres que acreditan los requisitos establecidos para recibir una pensión.

Por lo tanto, no todas las personas que reciben una pensión del IMSS necesitan tramitar la Credencial Blanca.

¿Cómo tramitar la Credencial Blanca del IMSS y cuáles son los requisitos?

El procedimiento se realiza de manera presencial ante la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones o las Subcomisiones Mixtas correspondientes, donde se revisa la documentación de las personas solicitantes.

Para la reposición de una credencial, el IMSS establece los siguientes requisitos:

Recibo de pago de nómina: dos impresiones correspondientes a la última mensualidad de la pensión.

dos impresiones correspondientes a la última mensualidad de la pensión. Identificación oficial vigente: original y dos copias de la credencial para votar, cédula profesional o pasaporte.

original y dos copias de la credencial para votar, cédula profesional o pasaporte. Fotografías: dos fotografías recientes tamaño infantil, a color o blanco y negro, impresas en papel mate.

dos fotografías recientes tamaño infantil, a color o blanco y negro, impresas en papel mate. Credencial anterior: presentar el documento original que será sustituido, cuando se cuente con él.

presentar el documento original que será sustituido, cuando se cuente con él. Datos de contacto: proporcionar números telefónicos y correo electrónico personal al realizar el trámite.

Las fotografías deberán mostrar el rostro despejado, sin anteojos, gorros u otros accesorios, además de incluir el nombre completo del solicitante al reverso.

En caso de robo o extravío, será necesario presentar un escrito libre dirigido a la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones, explicando lo ocurrido.

Es importante aclarar que la Credencial Blanca no constituye un requisito general para cobrar la pensión del IMSS, por lo que su ausencia no implica la suspensión automática de este ingreso.