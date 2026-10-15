INE sanciona afiliaciones indebidas de 249 personas y llama a partidos a revisar sus registros

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió 36 Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS), de los cuales 26 estuvieron relacionados con afiliaciones indebidas a partidos políticos, en cuyos casos se determinó que 249 personas fueron incorporadas sin que se acreditara su consentimiento.

Ante estas irregularidades, la autoridad electoral impuso las sanciones correspondientes a las fuerzas políticas involucradas, como parte de las acciones para garantizar el respeto a los derechos de la ciudadanía en materia de afiliación partidista.

Asimismo, el INE determinó que en cuatro procedimientos no se acreditaron las infracciones denunciadas, mientras que otro expediente fue sobreseído debido al desistimiento de la parte promovente.

Durante la discusión de los proyectos, la consejera presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei Zavala, anunció que se convocará a un diálogo con los partidos políticos para revisar el tema de las afiliaciones, atendiendo sus planteamientos y garantizando el derecho de las personas a decidir libremente si desean pertenecer a una organización política.

Taddei Zavala subrayó que cada expediente debe analizarse de manera individual, con base en las pruebas y las circunstancias particulares, sin establecer conclusiones generales a partir del nombre de un partido político y respetando los derechos de sus militantes.

También llamó a distinguir entre el número de personas registradas como militantes, las afiliaciones cuestionadas, las infracciones acreditadas y las sanciones impuestas, con el propósito de evitar confusiones y brindar certeza sobre las resoluciones de la autoridad electoral.

INE revisará actuaciones relacionadas con dos expedientes

Respecto a las vistas incluidas en dos de los procedimientos analizados, la consejera presidenta respaldó la revisión de las actuaciones identificadas y propuso que los asuntos sean remitidos a la Secretaría Ejecutiva del Instituto.

Esta instancia deberá examinar las circunstancias detectadas, identificar sus causas y determinar las medidas correspondientes, de acuerdo con sus atribuciones.

La propuesta considera que la Secretaría Ejecutiva tiene entre sus responsabilidades la coordinación y supervisión de los órganos ejecutivos y técnicos del INE, incluida la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, así como la coordinación con las juntas distritales.

Movimiento Ciudadano cumple parcialmente con cambios estatutarios

En otro asunto, el Consejo General del INE reconoció que Movimiento Ciudadano cumplió con las modificaciones a su Declaración de Principios, pero determinó un cumplimiento parcial respecto a las adecuaciones de sus Estatutos.

La resolución da seguimiento a las determinaciones establecidas en la Resolución INE/CG499/2025 y el Acuerdo INE/CG352/2026, relacionados con las obligaciones del partido en materia de organización interna y derechos político-electorales.

El Instituto destacó los avances de Movimiento Ciudadano en la incorporación de disposiciones sobre paridad sustantiva y mecanismos para prevenir, atender y erradicar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).

Durante la discusión, Guadalupe Taddei Zavala señaló la importancia de considerar los antecedentes del caso y distinguir entre los avances alcanzados por el partido y los aspectos que permanecen pendientes de cumplimiento.

La consejera presidenta recordó que las resoluciones previas del Consejo General constituyen el marco de referencia para evaluar las obligaciones partidistas en materia de igualdad sustantiva y prevención de la violencia política contra las mujeres.

Con estas determinaciones, el INE reiteró la importancia de garantizar el respeto a los derechos de afiliación de la ciudadanía y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias de los partidos políticos.