Alicia Bárcena llama a impulsar un modelo de desarrollo que priorice la conservación de la naturaleza

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, llamó a fortalecer un modelo de desarrollo que respete los límites de la naturaleza y coloque la conservación, la restauración de los ecosistemas y la participación comunitaria como ejes del bienestar y del futuro de México.

Durante la entrega del Reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza 2026, realizada en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, la funcionaria destacó que la riqueza del país también debe medirse por su capacidad para proteger el patrimonio natural.

Acompañada por el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pedro Álvarez Icaza Longoria, Bárcena Ibarra sostuvo que es necesario avanzar hacia un modelo que supere las prácticas extractivas y reconozca la importancia de los ecosistemas para el desarrollo económico y social.

“La naturaleza es la infraestructura básica sobre la que funciona la economía”, afirmó al señalar que de ella dependen la alimentación, el acceso al agua y las oportunidades para las próximas generaciones.

Reconocen el trabajo de comunidades y defensores ambientales

En el marco de la inauguración de la Semana Nacional por la Conservación 2026, la titular de la Semarnat reconoció la labor de quienes participan en la prevención de incendios, la protección de manantiales, la defensa de los territorios, la generación de conocimiento científico y las acciones de restauración ambiental.

Asimismo, destacó el papel de las personas defensoras del medio ambiente que arriesgan su vida para proteger los recursos naturales, así como la importancia de integrar los conocimientos tradicionales de las comunidades con la investigación científica.

Bárcena Ibarra subrayó que la conservación debe extenderse más allá de las Áreas Naturales Protegidas, mediante la participación de las comunidades y el manejo responsable de los territorios.

En este sentido, afirmó que el objetivo es construir espacios en los que las personas y la naturaleza puedan prosperar de manera conjunta.

A las personas galardonadas les expresó su reconocimiento por contribuir a la protección de los ecosistemas y preservar la historia y la identidad de México.

Por su parte, Pedro Álvarez Icaza Longoria destacó el compromiso de las personas, organizaciones e instituciones que trabajan por el patrimonio natural del país. También llamó a fortalecer las alianzas comunitarias y las políticas públicas para garantizar un futuro viable para la vida en el planeta.

Seis personas y organizaciones reciben el reconocimiento

En esta edición se recibieron 124 candidaturas, la cifra más alta registrada hasta ahora. El reconocimiento distinguió a seis personas y organizaciones en diferentes categorías por sus aportaciones a la conservación de la biodiversidad.

Las personas y organizaciones galardonadas fueron:

Categoría individual: Eduardo Chankin Chancayun, por su trabajo de monitoreo de fauna silvestre, protección de especies prioritarias y educación ambiental en la Selva Lacandona, Chiapas.

Eduardo Chankin Chancayun, por su trabajo de monitoreo de fauna silvestre, protección de especies prioritarias y educación ambiental en la Selva Lacandona, Chiapas. Organizaciones de la sociedad civil: Conservación de la Naturaleza en Oaxaca A.C., conocida como Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza, por promover la conservación comunitaria, la restauración y las actividades productivas sustentables en la costa oaxaqueña.

Conservación de la Naturaleza en Oaxaca A.C., conocida como Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza, por promover la conservación comunitaria, la restauración y las actividades productivas sustentables en la costa oaxaqueña. Categoría empresarial: Tonkawa Consulting, por integrar la ganadería regenerativa con la conservación de especies en riesgo y fomentar la coexistencia con el lobo mexicano en Chihuahua.

Tonkawa Consulting, por integrar la ganadería regenerativa con la conservación de especies en riesgo y fomentar la coexistencia con el lobo mexicano en Chihuahua. Comunicación masiva: Miguel Ángel Sicilia Manzo, por su trayectoria en fotografía y producción audiovisual para difundir la conservación de especies y ecosistemas.

Miguel Ángel Sicilia Manzo, por su trayectoria en fotografía y producción audiovisual para difundir la conservación de especies y ecosistemas. Ejidos o comunidades: Comisariado Ejidal de Jalapa del Valle, Oaxaca, por proteger y restaurar sus bosques e incorporar mil 553.41 hectáreas como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación.

Comisariado Ejidal de Jalapa del Valle, Oaxaca, por proteger y restaurar sus bosques e incorporar mil 553.41 hectáreas como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación. Academia e investigación: Jorge Alejandro López-Portillo Guzmán, por más de 45 años de contribuciones a la conservación y restauración de manglares y humedales, con participación comunitaria.

Además, se otorgaron menciones honoríficas a personas, comunidades, organizaciones y empresas que han contribuido al cuidado del patrimonio natural mexicano.

Semana Nacional por la Conservación reúne más de 294 actividades

La Semana Nacional por la Conservación 2026 se desarrolla bajo el lema “Conservación de la naturaleza: nuestro futuro” y contempla más de 294 actividades en 27 entidades federativas.

La iniciativa reúne a instituciones públicas, organizaciones, juventudes y personas voluntarias para promover la participación social en el cuidado de la biodiversidad y la restauración de los ecosistemas.

Con estas actividades, la Semarnat y la Conanp buscan visibilizar el trabajo de quienes protegen el patrimonio natural de México y fortalecer la colaboración entre comunidades, especialistas, empresas e instituciones para avanzar hacia un desarrollo sustentable.