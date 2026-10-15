HR Ratings reconoce avances de México en recaudación y reducción del déficit público

(La Crónica de Hoy)

La agencia calificadora HR Ratings reconoció los avances del Gobierno de México en el fortalecimiento de la recaudación tributaria y la reducción del déficit público respecto a los niveles de 2024, además de destacar señales de recuperación económica, el dinamismo de las exportaciones y la estabilidad de las cuentas externas.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), México realizó en 2025 un ajuste fiscal equivalente a 1.3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), el mayor desde 1990, sin comprometer los programas sociales ni la estabilidad macroeconómica.

La dependencia señaló que estos resultados reflejan un proceso de consolidación fiscal que debe evaluarse desde una perspectiva de mediano plazo, considerando tanto la evolución de los ingresos públicos como la trayectoria del gasto y la deuda.

Paquete Económico 2027 busca fortalecer la recaudación

La Secretaría de Hacienda destacó que el fortalecimiento de los ingresos públicos constituye uno de los ejes centrales de la estrategia fiscal. En este sentido, el Paquete Económico 2027, presentado ante el Congreso, contempla medidas para incrementar la recaudación, mejorar la eficiencia tributaria, reforzar la fiscalización y modernizar las aduanas.

El objetivo es ampliar de manera permanente la base tributaria y mejorar la calidad del gasto público, a fin de fortalecer la capacidad financiera del Estado.

La estrategia fiscal también se complementa con iniciativas para impulsar el crecimiento económico, entre ellas el Plan México, el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo, la simplificación regulatoria y el fortalecimiento de las cadenas productivas.

Asimismo, se incluyen instrumentos como la Ley Catastral y Registral y la Ley de Economía Digital, orientados a mejorar las condiciones para la inversión pública y privada, elevar la productividad y contribuir a la sostenibilidad de las finanzas nacionales.

Economía y exportaciones muestran señales de recuperación

Entre los indicadores destacados por Hacienda se encuentra el crecimiento anual de 2.1% del PIB durante el segundo trimestre de 2026, su mayor avance desde el mismo periodo de 2024. A ello se suma el incremento anual de 3.4% del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registrado en julio.

Este comportamiento ha contribuido a revisiones al alza en las expectativas de crecimiento. Según las estimaciones citadas por la dependencia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una expansión de 1.5% para México en 2026 y cercana a 2% para 2027.

El sector exportador también ha contribuido al desempeño económico. Entre enero y agosto, las exportaciones mexicanas aumentaron 29% anual, impulsadas principalmente por los sectores de cómputo y electrónica, vinculados con la expansión de la inteligencia artificial en Estados Unidos.

Por otra parte, la inversión extranjera directa alcanzó 35 mil millones de dólares durante el primer semestre de 2026, un máximo histórico para un periodo comparable, de acuerdo con las cifras presentadas por Hacienda.

Deuda pública y respaldo financiero

En materia de endeudamiento, la SHCP subrayó que la sostenibilidad fiscal debe analizarse junto con las condiciones de financiamiento y la capacidad del país para responder ante posibles choques externos.

Alrededor de 80% de la deuda del Gobierno Federal está denominada en moneda nacional y contratada a tasa fija, una característica que reduce la exposición a variaciones cambiarias y cambios en las tasas de interés.

México también cuenta con reservas internacionales superiores a 256 mil millones de dólares y acceso a una Línea de Crédito Flexible del FMI por 24 mil millones de dólares, instrumentos que fortalecen su capacidad de respuesta ante escenarios de volatilidad financiera.

Estos elementos forman parte de los factores considerados para evaluar la posición financiera del país y su capacidad para cumplir con sus obligaciones.

Hacienda destaca avances financieros de Pemex

HR Ratings también reconoció los avances en el fortalecimiento financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el marco de la estrategia de apoyo implementada por el Gobierno de México.

De acuerdo con la información de Hacienda, las medidas adoptadas han contribuido a reducir el endeudamiento, mejorar el perfil de vencimientos y mitigar las presiones de liquidez de corto plazo.

La estrategia busca fortalecer gradualmente la capacidad operativa y financiera de la empresa productiva del Estado, además de reducir sus necesidades futuras de apoyo presupuestario.

Finalmente, la Secretaría de Hacienda reiteró que mantendrá una política fiscal responsable, enfocada en fortalecer los ingresos públicos, impulsar la inversión productiva, preservar la sostenibilidad de la deuda y mantener la estabilidad macroeconómica del país.