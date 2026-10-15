Derechohabientes del ISSTE en Mexicali, beneficiados con cirugías de próstata

jornada quirúrgica En el Hospital General “5 de Diciembre” de Mexicali, a través de la Jornada Quirúrigca Urológica, se benefició a 12 hombres con cirugías de próstata, al acercar servicios médicos especializados a la población derechohabiente

Con el objetivo de seguir acercando servicios médicos especializados a la derechohabiencia del ISSSTE en todo el país, hombres de Mexicali, Baja California se vieron beneficiados con cirugías de próstata.

En el Hospital General “5 de Diciembre” del ISSSTE), en Mexicali, Baja California, a través de la Segunda Jornada Quirúrgica de Urología del año, benefició a 11 pacientes a quienes se les realizaron cirugías de próstata.

Esta jornada se suma a la primera realizada este año, en la que se atendió a 12 pacientes, y a la fecha suman ya 23 personas beneficiadas.

El médico especialista del Hospital Regional “1.º de Octubre”, Noé Martínez, quien colaboró con el equipo médico de la unidad hospitalaria para efectuar las intervenciones, enfatizó que gracias a la colaboración entre unidades médicas del instituto, ha permitido ampliar las acciones en favor de la derechohabiencia quienes requieren atención especializada.

El aumento en el acceso a este tipo de procedimientos quirúrgicos y la suma de esfuerzos para brindar atención oportuna que contribuya a mejorar la calidad de vida de los derechohabientes.