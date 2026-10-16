Arena 8 Segundos, el corazón de la adrenalina en Rodeo Saltillo 2026

Más allá de los conciertos, la gastronomía y las exposiciones ganaderas, el Rodeo Saltillo 2026 tiene uno de sus principales protagonistas en la Arena 8 Segundos, escenario de las competencias que dan identidad a esta celebración de la cultura vaquera.

Rodeo

Del 15 al 18 de octubre, Saltillo reúne a jinetes y amazonas en una programación que combina destreza, velocidad y tradición. Desde las carreras de barriles hasta la monta de toros, cada disciplina exige preparación, precisión y una estrecha relación entre el competidor y el animal.

La actividad comenzó el jueves con las primeras eliminatorias del Campeonato Nacional de Barriles, avalado por la NBHA México, además de competencias de lazo por parejas, caballo con montura y monta de toros. Estas pruebas forman parte del proceso de clasificación para las finales que se disputarán durante el fin de semana.

Super Bull y Rodeo de las Estrellas, los eventos estelares

El sábado 17 de octubre, la Arena 8 Segundos recibirá el Super Bull, uno de los espectáculos más esperados del programa, con la participación de jinetes nacionales e internacionales que enfrentarán el desafío de mantenerse sobre toros de competencia durante ocho segundos.

El domingo 18 llegará el Rodeo de las Estrellas, que reunirá las finales de las siete disciplinas oficiales del rodeo. Ambas jornadas representan la culminación de una programación deportiva que busca colocar al rodeo profesional en el centro del festival.

Una tradición que también impulsa el turismo

El rodeo es mucho más que un espectáculo. En Coahuila forma parte de una identidad estrechamente vinculada con la ganadería, la vida rural y las tradiciones del norte de México. Su presencia dentro del festival permite acercar estas disciplinas a nuevos públicos y proyectar a Saltillo como sede de competencias de alcance nacional.

La Arena 8 Segundos será así uno de los espacios fundamentales de Rodeo Saltillo 2026, donde el público podrá conocer de cerca la preparación de los competidores y la exigencia de un deporte en el que cada segundo cuenta.

Para quienes deseen asistir, el Super Bull está programado para el sábado 17 a las 19:00 horas y el Rodeo de las Estrellas para el domingo 18 a las 17:00 horas. Los boletos para ambos espectáculos tienen un costo anunciado de 500 pesos para adultos y 250 pesos para niños.