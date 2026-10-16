Detienen a “El Pokémon”, da mantenimiento y reparación de armamento para el Cártel de Sinaloa

Detenidos "El Pokemón" y colaboradores. (SSPC)

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México detuvo a cuatro personas vinculadas con una célula delictiva dedicada al tráfico, traslado, mantenimiento y reparación de armamento para el Cártel de Sinaloa.

Entre los detenidos se encuentran Germán “N” y Mario “N”, alias “Pokémon”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas. Se aseguró una ametralladora, tres armas cortas, cargadores, más de 400 cartuchos y 200 dosis de droga.

Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, así como del intercambio de información con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América, a través de Homeland Security Investigations (HSI), se identificaron domicilios en Culiacán relacionados con las actividades de dicha célula delictiva.

En seguimiento a estas investigaciones, se implementó un despliegue interinstitucional que permitió detener a los cuatro hombres, dos de ellos con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Durante la operación se aseguró una ametralladora, tres armas cortas, 16 cargadores, 417 cartuchos, 200 dosis de droga y un vehículo.