Yucatán reporta resueltas las demandas de Josefina, pero ella sigue en protesta

Josefina Ramos González, de 70 años, permanece en protesta frente al Palacio de Gobierno de Yucatán para solicitar la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tras permanecer sentada sobre el pavimento frente al Palacio de Gobierno de Yucatán, incluso durante varias horas de lluvia, Josefina Ramos González, de 70 años, mantiene su exigencia de ser escuchada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pese a que el gobierno estatal informó que sus solicitudes relacionadas con el servicio de agua potable y una pensión de viudez ya fueron atendidas.

El gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo que ha recibido personalmente a la mujer y que su administración dio seguimiento a sus planteamientos.

El Ejecutivo estatal informó que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) resolvió y pagó la pensión de viudez antes del inicio de la protesta, con un retroactivo correspondiente a cinco años.

En cuanto al servicio de agua potable, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) condonó el adeudo de 500 pesos que reclamaba Ramos González. La dependencia formalizó la medida por escrito este viernes y comenzó ese mismo día los trabajos relacionados con el pozo que la mujer solicita atender en su domicilio.

La protesta comenzó el jueves 15 de octubre, después de que la adulta mayor acudiera a distintas instancias sin aceptar las propuestas de diálogo con funcionarios y mantuviera su petición de hablar directamente con el mandatario estatal.

Posteriormente, rechazó una nueva oferta de comunicación telefónica y manifestó que prefería dirigirse a la presidenta de la República.

El caso se remonta al miércoles 14 de octubre, cuando Ramos González abordó a Díaz Mena al término de un acto en el Instituto del Deporte. En ese encuentro, expuso su situación y el gobernador canalizó sus solicitudes al área de Atención Ciudadana.

Un día después, acudió a la Japay, donde el gerente comercial, Armando Basto Abán, le ofreció dialogar. La mujer pidió hablar únicamente con el director general del organismo, Francisco Torres Rivas.

Más tarde se trasladó al Palacio de Gobierno, donde inició su manifestación sentada en la calle 60, en el Centro Histórico de Mérida. Durante la jornada denunció que llevaba más de dos años reportando una fuga de agua y cobros que consideraba excesivos, sin obtener una solución satisfactoria.

Bajo la lluvia, solicitó una audiencia con Díaz Mena y cuestionó la disposición de las autoridades para atender a la población. “Cuando piden el voto, van de casa en casa, nos besan y abrazan, pero cuando necesitamos de ustedes no nos hacen caso”, reclamó.

La jefa del Despacho del Gobernador, Ivonne Carrera Pérez, acudió a atenderla, mientras personal de Atención Ciudadana le ofreció dialogar. Por la tarde, alrededor de las 17 horas, Torres Rivas se presentó para informarle sobre la condonación del adeudo e invitarla a revisar su caso en las oficinas de la dependencia, propuesta que rechazó.

La presencia de la mujer en la vía pública se prolongó durante la tarde y la noche. Paramédicos acudieron para valorar su estado de salud, pero ella no aceptó la revisión. También le ofrecieron alimentos y ropa, mientras integrantes de su familia llegaron para acompañarla.

El viernes por la mañana, el director de la Japay acordó trasladarla a su domicilio para supervisar los trabajos de desazolve del pozo; sin embargo, Ramos González decidió continuar en el lugar de la protesta. Díaz Mena también le ofreció hablar por teléfono, pero ella respondió que esperaba conversar con Sheinbaum.

En su explicación pública, el gobernador aseguró que en ningún momento se utilizó la fuerza contra la manifestante ni se le pidió abandonar el sitio.

Añadió que personal de Atención Ciudadana, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Yucatán y de los servicios médicos se mantiene disponible, en coordinación con sus familiares, mientras permanezca en la calle.

Aunque la Japay informó sobre la condonación y el inicio de los trabajos en el domicilio, y el Ejecutivo estatal dio por atendido el trámite de la pensión, la mujer condicionó el fin de su protesta a ser escuchada por la presidenta. En sus primeras declaraciones, había advertido que permanecería frente al Palacio de Gobierno hasta la visita de Sheinbaum a Yucatán, prevista para el sábado 17 de octubre.