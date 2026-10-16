Impulsan iniciativa para reducir la huella de carbono desde los hogares

Verónica Garibay, gerente de Transporte y Electromovilidad de la Iniciativa Climática de México (Giovanna Morales Gómez)

Giovanna Morales Gómez — La iniciativa Net Zero Citizens tiene el objetivo de fomentar acciones individuales y colectivas para disminuir la huella de carbono y contribuir a lidiar con el cambio climático, con cambios en actividades cotidianas en el transporte, el consumo de energía y la alimentación.

En el panel “Net Zero Citizens: responsabilidad y acción ciudadana”, realizado en el marco de las actividades rumbo a la Pre-COP 31, la gerente de Transporte y Electromovilidad de la Iniciativa Climática de México, Verónica Garibay presentó esta propuesta y plasmó la importancia de aceptar que las responsabilidades respecto a la crisis climática son compartidas, pero diferenciadas.

La iniciativa expone que las personas no aportan en la misma proporción a las emisiones contaminantes, pues sus patrones de consumo y posibilidades económicas son distintos.

Debido a esto, los sectores con grandes ingresos tienen una responsabilidad mayor en la reducción de emisiones, por la huella de carbono asociada con sus altísimos niveles de consumo.

Garibay reveló que el 10 por ciento de la población con mejores ingresos tiene que disminuir sus emisiones al 90 por ciento, en lo que la mitad de la población con menores ingresos genera una proporción baja de contaminantes.

La propuesta demuestra que la ciudadanía cuente con conocimientos para identificar qué cambios puede hacer en su vida diaria y cómo contribuir a los metas climáticas desde sus hogares. Sin embargo, el enfoque apunta a que las acciones individuales deben acompañarse de medidas más amplias con los compromisos por parte de los demás sectores de la sociedad.

Aunado a esto, la presentación de la iniciativa puso sobre la mesa integrar las desigualdades económicas al repartir las responsabilidades para hacer frente al calentamiento global.

La Crónica de Hoy 2026