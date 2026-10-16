Instituto Nacional del Cambio Climático reconoce limitaciones para adaptación climática en municipios

La coordinadora general del INECC, Celia Piguerón,informó que se trabaja crea en una herramienta para elaborar diagnósticos desde el ámbito municipal y comunitario (Giovanna Morales Gómez)

Cambio climático en México — El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) reconoció limitaciones de personal, presupuesto y atribuciones para llevar directamente a los municipios las medidas de adaptación al cambio climático, pese a que las acciones para afrontar sus efectos deben responder a las condiciones específicas de cada lugar geográfico.

La coordinadora general de Adaptación al Cambio Climático y Ecología del INECC, Celia Piguerón, mencionó que, en el proceso de la elaboración de la Política Nacional de Adaptación, no fue posible llegar al nivel municipal, por eso trabajan en herramientas que proveen a las autoridades locales y comunidades identificar sus riesgos y definir medidas de acuerdo con sus necesidades.

Piguerón dio a conocer que el instituto no cuenta con las facultades, el personal ni la inversión para atender a todos los municipios del país. Por ello, buscan brindar información y procesos de diagnóstico que puedan utilizar los propios tomadores de decisiones.

En esta línea, contó que se crea una herramienta para elaborar diagnósticos desde el ámbito municipal e incluso comunitario, a fin de agilizar la detección de riesgos y garantizar elementos para la planeación.

“Vamos a dar herramientas y información para que las propias autoridades y comunidades también puedan apropiarse de este proceso”, aseguró la coordinadora.

MITIGACIÓN

Piguerón indicó que las entidades estatales cuentan con leyes y planes de cambio climático que pueden servir como base para robustecer las iniciativas de adaptación. No obstante, puntualizó que los componentes relacionados con este rubro no están estructurados como los de mitigación.

Por ese motivo, señaló que es necesario aprovechar los mecanismos existentes y reforzar la incorporación de acciones que afiancen en responder a los impactos del cambio climático en cada región.

Asimismo, el INECC organizó 7 talleres regionales en los meses de julio y agosto, en los que convocó a organizaciones de la sociedad civil y autoridades estatales, incluyendo representantes de sectores como salud, campo, infraestructura y cultura.

La Crónica de Hoy 2026