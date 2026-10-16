Casi 96% de las candidatas en México reportó violencia durante campañas electorales: ONU Mujeres

Violencia política de género

Casi 96 por ciento de las candidatas a cargos legislativos federales y estatales que participaron en un estudio sobre violencia política contra las mujeres reportó haber experimentado al menos una forma de agresión durante las campañas electorales de 2023-2024, de acuerdo con una investigación de ONU Mujeres México presentada ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

El estudio, titulado Mujeres que se postulan, mujeres que narran sus historias. Candidatas del proceso electoral 2023-2024 en México, fue elaborado a través del Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género (CEEG), como parte de una iniciativa internacional para fortalecer la medición de la violencia contra las mujeres en la política y generar información que contribuya al diseño de políticas públicas.

Los resultados revelan que 95.3 por ciento de las candidatas a cargos legislativos federales encuestadas y 95.9 por ciento de las aspirantes a congresos estatales reportaron al menos una manifestación de violencia durante sus campañas.

La violencia psicológica fue la más frecuente, con 95.1 por ciento de los casos reportados, seguida de la violencia sexual, con 61.4 por ciento, y la económica, con 57.4 por ciento.

Asimismo, más de ocho de cada 10 participantes señalaron haber experimentado agresiones durante actividades presenciales de campaña y en espacios digitales. Más de la mitad también reportó situaciones de violencia en medios de comunicación tradicionales.

Paridad no garantiza igualdad sustantiva

Durante la presentación de los resultados, la representante de ONU Mujeres en México, Eleonora Betancur González, señaló que el avance en la representación política femenina debe acompañarse de condiciones que permitan a las mujeres ejercer sus cargos con autonomía y sin violencia.

“La paridad ha abierto las puertas de la representación. El siguiente paso es asegurar que las mujeres puedan ejercer el poder con autonomía, en igualdad de condiciones y libres de violencia”, expresó.

La representante destacó que la información recabada permite identificar áreas en las que deben fortalecerse las acciones de prevención, protección y respuesta institucional para que los avances en materia de representación política se traduzcan en igualdad sustantiva.

Por su parte, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, afirmó que el incremento de la presencia femenina en los espacios de decisión no significa, por sí solo, que se haya alcanzado la igualdad efectiva.

La funcionaria lamentó que la violencia política continúe presente durante los procesos electorales y subrayó que las mujeres deben contar con condiciones que les permitan participar, competir y desempeñar sus responsabilidades públicas con libertad y respeto.

“Queremos que las mujeres lleguen, desde luego. Pero también queremos que puedan permanecer, proponer, disentir y decidir. Que ninguna tenga que aceptar un trato inferior por ocupar un espacio que le pertenece por derecho”, sostuvo.

Taddei también llamó a fortalecer los mecanismos institucionales de prevención, atención y acompañamiento, mediante la coordinación de autoridades electorales, partidos políticos, instancias de justicia, medios de comunicación y plataformas digitales.

Estudio incluyó a 615 candidatas

La investigación combinó herramientas cuantitativas y cualitativas para documentar las experiencias de candidatas electas y no electas durante el proceso electoral 2023-2024.

En total, se aplicó una encuesta a 615 mujeres: 122 aspirantes a cargos legislativos federales, 263 candidatas a congresos estatales y 230 participantes en contiendas municipales.

El trabajo también incluyó 11 entrevistas semiestructuradas y seis grupos focales, en los que participaron 34 candidatas, con el propósito de conocer las distintas manifestaciones de violencia, los espacios en los que ocurren y sus efectos en la participación política.

Los hallazgos buscan aportar evidencia para mejorar las políticas públicas y las respuestas institucionales frente a la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Las tareas de cuidado también limitan la participación

Otro de los aspectos identificados por el estudio son las dificultades que enfrentan las mujeres para conciliar sus responsabilidades familiares y de cuidado con las actividades políticas.

En el componente municipal, de alcance descriptivo, 64.3 por ciento de las candidatas encuestadas señaló tener responsabilidades de cuidado. De ellas, 77 por ciento indicó que estas obligaciones dificultaron su participación política.

El resultado pone de relieve la necesidad de considerar las condiciones personales, familiares y sociales que pueden limitar el acceso de las mujeres a las contiendas electorales y al ejercicio de cargos públicos.

Entre las áreas de oportunidad identificadas se encuentran el fortalecimiento de las medidas de prevención y atención, la mejora de las condiciones de competencia y del acceso equitativo a recursos, así como la atención de los riesgos en espacios digitales y territoriales.

La presentación del estudio se realizó en el marco de las actividades conmemorativas del 73 aniversario del reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres al voto en México, con el objetivo de evaluar los avances de la democracia paritaria y visibilizar los desafíos pendientes para garantizar una participación política libre de violencia.