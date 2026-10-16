EU retira restricciones a aerolíneas mexicanas y frena drones en la frontera

EU retira restricciones a aerolíneas mexicanas También anunció medidas contra drones en la frontera (Fotos Cuartoscuro)

Estados Unidos retiró las restricciones que desde octubre de 2025 afectaban a las aerolíneas mexicanas, tras alcanzar avances en las negociaciones con el Gobierno de México sobre las condiciones de operación en el transporte aéreo.

La decisión del Departamento de Transporte estadounidense permite recuperar oportunidades para ampliar las rutas comerciales entre ambos países y abre de nuevo la posibilidad de desarrollar conexiones desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En paralelo, Washington impuso nuevas limitaciones temporales a los vuelos de drones en la frontera sur, con el argumento de impedir actividades que comprometan la seguridad del espacio aéreo.

Estados Unidos levanta las restricciones que afectaban a las aerolíneas mexicanas

El Departamento de Transporte de Estados Unidos revocó la orden 213-2, mediante la cual había limitado las operaciones existentes y futuras de las compañías aéreas mexicanas. La decisión pone fin a las medidas anunciadas el 28 de octubre de 2025, cuando Washington acusó a México de incumplir el acuerdo bilateral de transporte aéreo de 2015.

La disposición había afectado a Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, además de provocar la cancelación de 13 rutas que ya operaban o estaban próximas a comenzar. También eliminó los servicios combinados entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El origen de la disputa estaba relacionado con las condiciones de competencia entre las aerolíneas de ambos países. Washington cuestionó la asignación de horarios de despegue y aterrizaje, conocidos como slots, en el AICM, al considerar que las compañías estadounidenses no recibían un acceso equitativo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) atribuyeron el resultado del levantamiento de restricciones al trabajo coordinado y a los avances en los compromisos establecidos en materia de aviación.

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EU impone restricciones a los drones en la frontera con México

El levantamiento de las medidas contra las aerolíneas coincidió con una decisión de sentido distinto en materia de seguridad. El Gobierno estadounidense anunció restricciones temporales a los vuelos de drones en la frontera con México, como parte de una estrategia coordinada entre los departamentos de Transporte, Guerra y Seguridad Nacional.

Las nuevas disposiciones entraron en vigor este viernes y prohíben los vuelos no autorizados de estos dispositivos a alturas de hasta 122 metros sobre el suelo, dentro de una franja de 1.85 kilómetros a lo largo de la frontera.

La medida establece límites para las operaciones no autorizadas en el área señalada, aunque la información difundida no precisa cuánto tiempo permanecerán vigentes las restricciones ni cuántos vuelos podrían verse afectados.