Suspenden temporalmente exportación de ganado de Sonora a Estados Unidos por sospecha de fiebre aftosa

La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) informó la suspensión temporal de las exportaciones de ganado hacia Estados Unidos, luego de que durante una inspección se detectara una lesión tipo afta en un animal, cuya apariencia coincide con algunos síntomas de la fiebre aftosa.

En un comunicado, el organismo encabezado por Juan Carlos Ochoa Valenzuela precisó que la medida es preventiva y que será necesario esperar los resultados de laboratorio para determinar si existe o no la presencia de esta enfermedad.

De acuerdo con la UGRS, especialistas del Comité de Protección Pecuaria (CPA) tomaron una muestra de la lesión, que será enviada a un laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en la Ciudad de México, para descartar la sospecha sanitaria.

La organización explicó que los síntomas también podrían corresponder a estomatitis vesicular, padecimiento que, según el comunicado, no representa el mismo riesgo zoosanitario.

Aplican medidas preventivas

Como parte del protocolo de seguridad sanitaria, la Unión Ganadera informó que el ganado que se encontraba en las instalaciones de la estación cuarentenaria será devuelto a su lugar de origen. Además, se aplicará un bloqueo temporal de 60 días al ganado destinado a exportación mediante el Registro Electrónico de Movilización (REMO), de acuerdo con lo señalado en el documento.

Asimismo, personal de la organización realiza labores exhaustivas de limpieza y desinfección en las instalaciones, con el propósito de prevenir posibles riesgos y mantener las condiciones sanitarias necesarias para la actividad pecuaria.

La UGRS también hizo un llamado a los médicos veterinarios para reforzar las inspecciones del ganado en origen y reportar oportunamente cualquier lesión o anomalía a las autoridades sanitarias.

Reanudación dependerá de los resultados

La Unión Ganadera indicó que, si los análisis de laboratorio descartan la presencia de fiebre aftosa, las exportaciones podrían reanudarse el próximo martes, conforme al calendario de citas establecido por el organismo.

Hasta contar con los resultados oficiales, la suspensión se mantiene como una medida preventiva para proteger la sanidad del ganado y evitar posibles afectaciones a la actividad exportadora de Sonora.

La detección no constituye por sí misma una confirmación de fiebre aftosa, por lo que el diagnóstico definitivo dependerá de los estudios realizados por las autoridades competentes.