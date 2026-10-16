Estados Unidos retira restricciones a aerolíneas mexicanas para abrir nuevas rutas

El Departamento de Transporte de Estados Unidos retiró las restricciones que impedían a las aerolíneas mexicanas abrir nuevas rutas y aumentar frecuencias de vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia territorio estadounidense. La decisión fue informada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que señaló que la medida entró en vigor de manera inmediata y es resultado de los avances en los compromisos establecidos entre ambos países en materia de transporte aéreo.

Con este cambio, las compañías mexicanas podrán presentar propuestas para ampliar sus operaciones hacia Estados Unidos, lo que abre la posibilidad de ofrecer nuevas opciones de viaje a los pasajeros. Las restricciones habían sido establecidas mediante una orden de la autoridad estadounidense que limitaba las operaciones actuales, propuestas y futuras de las aerolíneas mexicanas. Entre las medidas se encontraban impedimentos para establecer nuevas rutas desde los dos principales aeropuertos de la Zona Metropolitana del Valle de México hacia destinos estadounidenses.

Las autoridades de Estados Unidos habían argumentado que determinadas decisiones del Gobierno mexicano afectaban las condiciones de competencia entre las aerolíneas de ambos países y limitaban la capacidad de las compañías estadounidenses para ejercer sus derechos de operación. Ante esta situación, los dos gobiernos mantuvieron conversaciones para atender las diferencias relacionadas con el acuerdo bilateral de transporte aéreo.

De acuerdo con la SICT, México avanzó en el cumplimiento de los compromisos acordados, lo que permitió alcanzar una nueva etapa de cooperación en materia de aviación comercial. La eliminación de las restricciones representa un cambio para las compañías nacionales que buscaban ampliar su presencia en el mercado estadounidense. Sin embargo, todavía no se ha informado cuántas rutas nuevas podrían abrirse ni cuáles aerolíneas presentarán solicitudes para aumentar sus frecuencias.

Entre las empresas mexicanas que podrían evaluar nuevas oportunidades se encuentran Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris, aunque cualquier ampliación dependerá de los planes de cada compañía y de los procedimientos correspondientes. Para los pasajeros, la medida podría traducirse en más alternativas para viajar entre México y Estados Unidos, especialmente si las aerolíneas anuncian nuevos destinos o aumentan el número de vuelos disponibles. No obstante, estos posibles beneficios dependerán de las decisiones comerciales que tomen las empresas en los próximos meses. La decisión también representa un avance en las negociaciones entre ambos países para resolver las diferencias que afectaron al sector aéreo. Las autoridades mexicanas han señalado que la coordinación bilateral es importante para mantener la conectividad y favorecer el desarrollo de la industria.

Por ahora, el levantamiento de las restricciones no significa que todas las rutas nuevas estén autorizadas automáticamente ni que los vuelos aumentarán de inmediato. Las aerolíneas deberán definir sus planes de expansión y cumplir con los procedimientos aplicables antes de poner en marcha nuevas operaciones. Con esta resolución, México y Estados Unidos avanzan en la normalización de las condiciones para el crecimiento de los vuelos comerciales entre ambos territorios, en un mercado importante para el turismo, los negocios y la movilidad de miles de personas.