El agua no se privatizará, reitera Lemus, quien busca acuerdo Federal para la construcción del acueducto

El gobernador de Jalisco reiteró que su administración no contempla privatizar el agua, ante los señalamientos sobre los mecanismos de financiamiento planteados para construir el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.

En un nuevo comunicado, rechazó también las versiones sobre una supuesta entrega del recurso a una empresa israelí y aseguró que el objetivo es garantizar el abasto y mejorar la calidad del agua mediante inversiones en infraestructura.

“Les aseguro que el agua no se va a privatizar. Yo no estoy de acuerdo con privatizar el agua; ningún partido político de Jalisco está de acuerdo con privatizar el agua, ningún jalisciense está de acuerdo con privatizar el agua”, afirmó.

El mandatario sostuvo que su gobierno explora distintas alternativas para concretar las obras necesarias y recordó que se han destinado 8 mil millones de pesos para intervenir el tramo con mayores problemas de contaminación en el sistema que conduce agua desde Chapala, además de ampliar la planta potabilizadora número uno, que abastece al 40 por ciento de la ciudad.

En el comunicado, señaló que la primera propuesta de presupuesto del Gobierno federal para 2027 no contempla recursos para proyectos hídricos en Jalisco. Por ello, hace una semana su administración presentó ante el Congreso local una propuesta para analizar la construcción del nuevo acueducto, cuyo propósito es reducir la extracción de agua del lago y evitar su contaminación y desperdicio.

Entre las alternativas se encuentra el modelo de financiamiento CMRO, que, según explicó, es utilizado por el Gobierno federal y no implica privatizar el servicio. Sin embargo, aclaró que esta es solo una de las opciones sobre la mesa.

El gobernador también informó que mantiene negociaciones con la Federación para establecer un esquema de inversión conjunta entre ambos gobiernos, con la participación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Le propuse al Gobierno federal opciones y modelos de cooperación entre el Gobierno de Jalisco y el Gobierno federal, a través de la Conagua, para encontrar esas soluciones con una inversión mixta entre el estado y la Federación”, señaló.

Aseguró que existe confianza en alcanzar un acuerdo en los próximos días para anunciar la construcción del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, las obras complementarias para aprovechar al máximo la presa El Zapotillo y otros proyectos necesarios para fortalecer el sistema hídrico estatal.

El mandatario agregó que espera que los acuerdos se reflejen en la aprobación final del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027. Reconoció que el problema del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara se ha gestado durante años, pero aseguró que su administración trabajará para resolverlo.