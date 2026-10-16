Pensión Mujeres Bienestar 2026: ¿Cuándo es la próxima fecha de registro?

El Gobierno de México cuenta con un programa de apoyo económico dedicado a mujeres de 60 a 64 años de edad, costa de $3,100 pesos que se otorgan de manera bimestral mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

Este programa creado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo reconocer la vida de trabajo de las mujeres mexicanas, quienes histórica han recaído en actividades domésticas y cuidado de familias.

Próxima fecha del registro al programa

Actualmente no hay una fecha oficial para solicitar la Pensión Mujeres Bienestar; no obstante, mediante redes se ha compartido una posible fecha de registro en el mes de octubre del lunes 19 al domingo 25 de octubre de 2026, siendo el último periodo de registro del año.

Te recomendamos estar al pendiente de las redes y página oficial del Gobierno de México para no caer en información falsa o estafas.

Requisito y documentos para solicitar la Pensión Mujer Bienestar

Para poder ser acreedora del programa debes cumplir con los requisitos establecidos en su página oficial:

Ser mujer y tener 60 a 64 años de edad al momento de solicitar el apoyo económico.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en México.

Asimismo, deberás presentar estos documentos al momento de hacer el registro:

Acta de nacimiento.

Copia de identificación oficial vigente como INE, pasaporte cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

CURP

Copia de comprobante de domicilio, no mayor a 6 meses.

Teléfono de contacto vigente de celular y casa.

Igualmente, será necesario presentar los mismos documentos de una persona auxiliar al momento de hacer el registro.

¿Cómo hacer el registro a la Pensión Mujeres Bienestar 2026?

A diferencia de otros programas sociales, el registro para Pensión Mujeres Bienestar se realiza en un Módulo de Bienestar, puedes buscar el más cercano a tu domicilio en la página del Gobierno de México. Debes presentar los documentos antes mencionados y los de la persona auxiliar, el personal de entregará un formato del Bienestar que deberás llenar.

Una vez terminada la inscripción entrarás en un periodo de validación. El orden de registro al programa suele organizarse por orden alfabético basado el la inicial del primer apellido.

En caso de salir beneficiada recibirás un mensaje SMS al celular registrado para recibir tu tarjeta del Banco del Bienestar.