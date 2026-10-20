Advierte CONAGUA por nuevo Ciclón en el Pacífico: ¿Cuándo se podría formar y qué estados afectaría?

Posible nuevo ciclón en el Pacífico El Servicio Meteorológico Nacional, perteneciente a CONAGUA, alertó por posible tormenta tropical en el Pacífico. (Cuartoscuro)

A través de la cuenta oficial de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en redes sociales, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que activó la vigilancia en el oceáno Pacífico al detectar una perturbación tropical que podría evolucionar a ciclón esta misma semana.

De acuerdo con el organismo administrativo, la zona de baja presión bajo monitoreo mantiene 90 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y su evolución dependerá de la velocidad de sus vientos.

Advertencia de nuevo Ciclón en el Pacífico: ¿cuándo se formará y qué nombre llevará?

La actividad ciclónica en el Pacífico ha aumentado significativamente durante esta temporada debido a diversos factores, no obstante, la principal causa se centra en el evento climatológico El Niño, cuyo calentamiento de la superficie del mar en este litoral aumenta la posibilidad de formación de ciclones.

Se pronostica la formación de una zona de baja presión al sur de las costas de #Oaxaca y #Chiapas. Mantiene 90 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas. https://t.co/wlY6VQ0UjF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 20, 2026

Por lo tanto, la región ha experimentado cinco huracanes consecutivos: Odalys, Polo, Rachel, Simon y Trudy, todos ellos de categoría de 3 o más en la escala Saffir-Simpson; por otra parte, las tormentas tropicales manifestadas desde que la temporada de ciclones inició en mayo, han sido: Amanda, Boris, Cristina, Dougla, Elida, Hernan, Iselle, Julio y Norbert.

En caso de que la perturbación reportada y vigilada por Servicio Meteorológico Nacional este martes 20 de octubre evolucione a un nuevo ciclón, éste llevaría por nombre Vance.

Según fue señalado en el pronóstico de esta mañana, la posible nueva tormenta tropical consta de un 90% de desarrollo ciclónico, el cual podría completarse entre 48 horas y 7 días, es decir, el Pacífico enfrentaría un nuevo ciclón a partir del 23 de octubre de 2026, por lo que la dependencia recomienda mantenerse al tanto de actualizaciones.

Estados que afectaría la posible formación del Ciclón Vance este octubre 2026

CONAGUA detalló en su infografía emitida este martes 20 de octubre que la perturbación tropical fue localizada a 580 km al sur-suroeste de Puerto Chiapas y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 16 km/h, por lo que estos podrían ser los principales estados en padecer afectaciones si el ciclón se consolida:

Oaxaca.

Chiapas.

La evolución del sistema dependería principalmente de la velocidad de sus vientos, ya que podría convertirse primero en una depresión tropical y posteriormente —si continúa fortaleciéndose— en una tormenta.